Ассортимент лекарств для животных в России может сократиться в 6,8 раз

В организации, в которую входят компании MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim, Zoentis (они поставляют около 47% всех импортных ветеринарных препаратов), заявляют, что по состоянию на 10 июля новым условиям соответствуют только 19 препаратов из 127, поставлявшихся в РФ в 2022 году.