Ассортимент лекарств для животных в России может сократиться в 6,8 раз

Новые правила ввода в оборот ветеринарных препаратов могут сократить число доступных зарубежных лекарств для животных в 6,8 раз. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию ветеринарных фармацевтических производителей (АФАРМ).
В организации, в которую входят компании MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim, Zoentis (они поставляют около 47% всех импортных ветеринарных препаратов), заявляют, что по состоянию на 10 июля новым условиям соответствуют только 19 препаратов из 127, поставлявшихся в РФ в 2022 году.
Среди лекарств, которые могут быть разрешены, нет кардиологических и стоматологических препаратов, антибактериальных спреев, вакцин, а также оригинальных лекарств, разработанных в последние три-семь лет.
С 1 сентября для ввода в оборот ветеринарных препаратов будет необходимо предоставить в Россельхознадзор документ о качестве с подтверждением соответствия требованиям GMP (надлежащая производственная практика). Ввод иммунобиологических препаратов, например вакцин или сывороток, будет возможен только по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории.