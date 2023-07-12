Стали известны номинанты на премию «Эмми»

Американская телевизионная академия объявила номинантов на премию «Эмми» 2023 года. Об этом сообщил Variety.
Больше всего номинаций получил сериал «Наследники», он будет претендовать на победу сразу в 27 категориях. 24 номинаций удостоился «The Last of Us», а 23 — драмеди-хит «Белый лотос».
Кроме того, среди лидеров по числу номинаций оказались «Тед Лассо» (21), «Удивительная миссис Мейзел (14), „Медведь“ (13), „Грызня“ (13), „Монстр: История Джеффри Дамера“ (13) и „Уэнсдей“ (12).
Наиболее успешной компанией, сходя из количества номинаций, стал телеканал HBO. Его проекты претендуют на 127 статуэток „Эмми“. Netflix же может получить 103 приза.
На статус лучших комедийных и драматических сериалов претендуют по восемь телепроектов. В главных актерских номинациях Кристина Эпплгейт будет конкурировать с Дженной Ортегой, Джессика Честейн — с Лиззи Каплан. Дэниэл Рэдклифф — с Эваном Питерсом, а Элизабет Мосс — с Беллой Рамзи.
Полный перечень номинантов премии можно посмотреть ниже.
Лучший комедийный сериал
- „Начальная школа ‚Эбботт‘“
- „Барри“
- „Медведь“
- „Быть присяжным“
- „Удивительная миссис Мейзел“
- „Убийства в одном здании“
- „Тед Лассо“
- „Уэнсдей“
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт — „Прощай навсегда“
- Дженна Ортега — „Уэнсдей“
- Наташа Лионн — „Покерфейс“
- Квинта Брансон — „Начальная школа ‚Эбботт‘“
- Рэйчел Броснахэн — „Удивительная миссис Мейзел“
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
- Алекс Борштейн — „Удивительная миссис Мейзел“
- Айо Эдебири — „Медведь“
- Ханна Уэддингхэм — „Тэд Лассо“
- Джанелл Джеймс — „Начальная школа ‚Эбботт‘“
- Джессика Уильямс — „Терапия“
- Джуно Темпл — „Тед Лассо“
- Шерил Ли Ральф — „Начальная школа ‚Эбботт‘“
Лучший актёр в комедийном сериале
- Билл Хейдер — „Барри“
- Джейсон Сигел — „Терапия“
- Джейсон Судейкис — „Тед Лассо“
- Джереми Аллен Уайт — „Медведь“
- Мартин Шорт — „Убийства в одном здании“
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
- Энтони Кэрриган — „Барри“
- Бретт Голдстин — „Тед Лассо“
- Эбон Мосс-Бакрак — „Медведь“
- Генри Уинклер — „Барри“
- Джеймс Марсден — „Быть присяжным“
- Фил Данстер — „Тед Лассо“
- Тайлер Джеймс Уильямс — „Начальная школа ‚Эбботт‘“
Лучший мини-сериал или телефильм
- „Грызня“
- „Монстр: История Джеффри Дамера“
- „Дейзи Джонс и The Six“
- „Флейшман в беде“
- „Оби-Ван Кеноби“
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Эли Вонг — „Грызня“
- Доминик Фишбэк — „Рой“
- Джессика Честейн — „Джордж и Тэмми“
- Кэтрин Хан — „Прекрасные мелочи“
- Лиззи Каплан — „Флейшман в беде“
- Райли Кио — „Дейзи Джонс и The Six“
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
- Аннали Эшфорд — „Добро пожаловать в Чиппендейлс“
- Камила Морроне — „Дейзи Джонс и The Six“
- Клэр Дэйнс — „Флейшман в беде“
- Джульетт Льюис — „Добро пожаловать в Чиппендейлс“
- Мария Белло — „Грызня“
- Мерритт Уивер — „Прекрасные мелочи“
- Ниси Нэш — „Монстр: История Джеффри Дамера“
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме
- Дэниэл Рэдклифф — „Странный: История Эла Янковича“
- Эван Питерс» — «Монстр: История Джеффри Дамера»
- Кумэйл Наджиани — «Добро пожаловать в Чиппендейлс»
- Майкл Шеннон — «Джордж и Тэмми»
- Стивен Ян — «Грызня»
- Тэрон Эджертон — «Чёрная птица»
Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме
- Джесси Племонс — «Любовь и смерть»
- Джозеф Ли — «Грызня»
- Мюррэй Бартлетт — «Добро пожаловать в Чиппендейлс»
- Пол Уолтер Хаузер — «Чёрная птица»
- Ричард Дженкинс — «Монстр: История Джеффри Дамера»
- Янг Мазино — «Грызня»
Лучший драматический сериал
- «Андор»
- «Лучше звоните Солу»
- «Корона»
- «Дом Дракона»
- The Last of Us
- «Наследники»
- «Белый лотос»
- «Шершни»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Белла Рамзи — The Last of Us
- Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
- Кери Рассел — «Дипломат»
- Мелани Лински — «Шершни»
- Сара Снук — «Наследники»
- Шэрон Хорган — «Заговор сестёр Гарви»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Обри Плаза — «Белый лотос»
- Элизабет Дебики — «Корона»
- Дж. Смит-Камерон — «Наследники»
- Дженнифер Кулидж — «Белый лотос»
- Мэган Фэйхи — «Белый лотос»
- Рэй Сихорн — «Лучше звоните Солу»
- Сабрина Импаччаторе — «Белый лотос»
- Симона Табаско — «Белый лотос»
Лучший актёр в драматическом сериале
- Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»
- Брайан Кокс — «Наследники»
- Джефф Бриджес — «Старик»
- Джереми Стронг — «Наследники»
- Киран Калкин — «Наследники»
- Педро Паскаль — The Last of Us
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
- Алан Рак — «Наследники»
- Александр Скарсгард — «Наследники»
- Ф. Мюррэй Абрахам — «Белый лотос»
- Мэттью Макфэдиен — «Наследники»
- Майкл Империоли — «Белый лотос»
- Николас Браун — «Наследники»
- Тео Джеймс — «Белый лотос»
- Уилл Шарп — «Белый лотос»
Лучший анимационный сериал
- «Закусочная Боба»
- «Энтергалактик»
- «Первобытный»
- «Рик и Морти»
- «Симпсоны»