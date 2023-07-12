Стали известны номинанты на премию «Эмми»

На статус лучших комедийных и драматических сериалов претендуют по восемь телепроектов. В главных актерских номинациях Кристина Эпплгейт будет конкурировать с Дженной Ортегой, Джессика Честейн — с Лиззи Каплан. Дэниэл Рэдклифф — с Эваном Питерсом, а Элизабет Мосс — с Беллой Рамзи.