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Стали известны номинанты на премию «Эмми»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:35

Американская телевизионная академия объявила номинантов на премию «Эмми» 2023 года. Об этом сообщил Variety.

Больше всего номинаций получил сериал «Наследники», он будет претендовать на победу сразу в 27 категориях. 24 номинаций удостоился «The Last of Us», а 23 — драмеди-хит «Белый лотос».

Кроме того, среди лидеров по числу номинаций оказались «Тед Лассо» (21), «Удивительная миссис Мейзел (14), „Медведь“ (13), „Грызня“ (13), „Монстр: История Джеффри Дамера“ (13) и „Уэнсдей“ (12).

Наиболее успешной компанией, сходя из количества номинаций, стал телеканал HBO. Его проекты претендуют на 127 статуэток „Эмми“. Netflix же может получить 103 приза.

На статус лучших комедийных и драматических сериалов претендуют по восемь телепроектов. В главных актерских номинациях Кристина Эпплгейт будет конкурировать с Дженной Ортегой, Джессика Честейн — с Лиззи Каплан. Дэниэл Рэдклифф — с Эваном Питерсом, а Элизабет Мосс — с Беллой Рамзи.

Полный перечень номинантов премии можно посмотреть ниже.

Лучший комедийный сериал

  • „Начальная школа ‚Эбботт‘“
  • „Барри“
  • „Медведь“
  • „Быть присяжным“
  • „Удивительная миссис Мейзел“
  • „Убийства в одном здании“
  • „Тед Лассо“
  • „Уэнсдей“

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт — „Прощай навсегда“
  • Дженна Ортега — „Уэнсдей“
  • Наташа Лионн — „Покерфейс“
  • Квинта Брансон — „Начальная школа ‚Эбботт‘“
  • Рэйчел Броснахэн — „Удивительная миссис Мейзел“

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

  • Алекс Борштейн — „Удивительная миссис Мейзел“
  • Айо Эдебири — „Медведь“
  • Ханна Уэддингхэм — „Тэд Лассо“
  • Джанелл Джеймс — „Начальная школа ‚Эбботт‘“
  • Джессика Уильямс — „Терапия“
  • Джуно Темпл — „Тед Лассо“
  • Шерил Ли Ральф — „Начальная школа ‚Эбботт‘“

Лучший актёр в комедийном сериале

  • Билл Хейдер — „Барри“
  • Джейсон Сигел — „Терапия“
  • Джейсон Судейкис — „Тед Лассо“
  • Джереми Аллен Уайт — „Медведь“
  • Мартин Шорт — „Убийства в одном здании“

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале

  • Энтони Кэрриган — „Барри“
  • Бретт Голдстин — „Тед Лассо“
  • Эбон Мосс-Бакрак — „Медведь“
  • Генри Уинклер — „Барри“
  • Джеймс Марсден — „Быть присяжным“
  • Фил Данстер — „Тед Лассо“
  • Тайлер Джеймс Уильямс — „Начальная школа ‚Эбботт‘“

Лучший мини-сериал или телефильм

  • „Грызня“
  • „Монстр: История Джеффри Дамера“
  • „Дейзи Джонс и The Six“
  • „Флейшман в беде“
  • „Оби-Ван Кеноби“

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

  • Эли Вонг — „Грызня“
  • Доминик Фишбэк — „Рой“
  • Джессика Честейн — „Джордж и Тэмми“
  • Кэтрин Хан — „Прекрасные мелочи“
  • Лиззи Каплан — „Флейшман в беде“
  • Райли Кио — „Дейзи Джонс и The Six“

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

  • Аннали Эшфорд — „Добро пожаловать в Чиппендейлс“
  • Камила Морроне — „Дейзи Джонс и The Six“
  • Клэр Дэйнс — „Флейшман в беде“
  • Джульетт Льюис — „Добро пожаловать в Чиппендейлс“
  • Мария Белло — „Грызня“
  • Мерритт Уивер — „Прекрасные мелочи“
  • Ниси Нэш — „Монстр: История Джеффри Дамера“

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме

  • Дэниэл Рэдклифф — „Странный: История Эла Янковича“
  • Эван Питерс» — «Монстр: История Джеффри Дамера»
  • Кумэйл Наджиани — «Добро пожаловать в Чиппендейлс»
  • Майкл Шеннон — «Джордж и Тэмми»
  • Стивен Ян — «Грызня»
  • Тэрон Эджертон — «Чёрная птица»

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме

  • Джесси Племонс — «Любовь и смерть»
  • Джозеф Ли — «Грызня»
  • Мюррэй Бартлетт — «Добро пожаловать в Чиппендейлс»
  • Пол Уолтер Хаузер — «Чёрная птица»
  • Ричард Дженкинс — «Монстр: История Джеффри Дамера»
  • Янг Мазино — «Грызня»

Лучший драматический сериал

  • «Андор»
  • «Лучше звоните Солу»
  • «Корона»
  • «Дом Дракона»
  • The Last of Us
  • «Наследники»
  • «Белый лотос»
  • «Шершни»

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Белла Рамзи — The Last of Us
  • Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
  • Кери Рассел — «Дипломат»
  • Мелани Лински — «Шершни»
  • Сара Снук — «Наследники»
  • Шэрон Хорган — «Заговор сестёр Гарви»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

  • Обри Плаза — «Белый лотос»
  • Элизабет Дебики — «Корона»
  • Дж. Смит-Камерон — «Наследники»
  • Дженнифер Кулидж — «Белый лотос»
  • Мэган Фэйхи — «Белый лотос»
  • Рэй Сихорн — «Лучше звоните Солу»
  • Сабрина Импаччаторе — «Белый лотос»
  • Симона Табаско — «Белый лотос»

Лучший актёр в драматическом сериале

  • Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»
  • Брайан Кокс — «Наследники»
  • Джефф Бриджес — «Старик»
  • Джереми Стронг — «Наследники»
  • Киран Калкин — «Наследники»
  • Педро Паскаль — The Last of Us

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале

  • Алан Рак — «Наследники»
  • Александр Скарсгард — «Наследники»
  • Ф. Мюррэй Абрахам — «Белый лотос»
  • Мэттью Макфэдиен — «Наследники»
  • Майкл Империоли — «Белый лотос»
  • Николас Браун — «Наследники»
  • Тео Джеймс — «Белый лотос»
  • Уилл Шарп — «Белый лотос»

Лучший анимационный сериал

  • «Закусочная Боба»
  • «Энтергалактик»
  • «Первобытный»
  • «Рик и Морти»
  • «Симпсоны»
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