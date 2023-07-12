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Вышел трейлер комедийного вестерна «The Outlaw Johnny Black» с Майклом Джаи Уайтом

Юлия Онодэра
Вчера в 22:59

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер комедийного вестерна «The Outlaw Johnny Black», главную роль в котором исполнит Майкл Джаи Уайт.

Уайт сыграл ковбоя, который пообещал пристрелить Бретта Клэйтона — мужчину, ответственнного за гибель его отца. Героя объявляют разыскиваемым, он же в это время представляется священником в маленьком шахтерском городе.

Трейлер показывает, как Джонни Блэк становится пастором горожан и налаживает с ними отношения, вступает в противоборство с местными властями и движется к столь желанному возмездию, попадая во множество комических ситуаций.

Режиссером фильма выступил сам Майкл Джаи Уайт. Его партнерами по съемочной площадке стали Аника Нони Роуз и Эрика Эш. Премьера фильма запланирована на 15 сентября.

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Майкл УайтДжонни БлэкАника Роуз
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