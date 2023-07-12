Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней

Мьянма — государство Юго-Восточной Азии, граничащее с Индией, Бангладешем, Китаем, Лаосом и Таиландом. Было колонией Великобритании, в годы Второй мировой войны было оккупировано Японией, а в 1948 году обрело независимость. В стране проживают около 60 млн человек, большинство из них — бирманцы.