Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней

Власти Мьянмы разрешили безвизовый въезд для россиян. Находиться в стране без виз можно до 30 дней, сообщили в консульском департаменте МИД России.
Такой режим будет действовать до 30 июня 2024 года и коснется граждан России, приезжающих в Мьянму с туристическими или деловыми целями. Безвизовый въезд возможен через аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.
С 1 июля 2023 года желающие остаться в Мьянме дольше, чем на месяц, смогут оформить специальную туристическую визу. Ее выдадут на основание бронирования проживания в отеле из единого перечня Мьянмы.
Такая виза может быть двухкратной или многократной, она действует вплоть до шести месяцев и позволяет пребывать в стране 30 дней (в случае двухкратной визы) или 90 дней (в случае многократной).
Мьянма — государство Юго-Восточной Азии, граничащее с Индией, Бангладешем, Китаем, Лаосом и Таиландом. Было колонией Великобритании, в годы Второй мировой войны было оккупировано Японией, а в 1948 году обрело независимость. В стране проживают около 60 млн человек, большинство из них — бирманцы.