Российский теннисист Даниил Медведев впервые вышел в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдонского турнира. Об этом сообщил ТАСС.
В четвертьфинальной игре Медведев одолел американца Кристофера Юбэнкса. Теннисисты отыграли пять сетов, они завершились со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1.
Теперь Медведеву предстоит встретиться на корте с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне. Он должен стать известен 12 июля.
Медведев остался единственным представителем России на Уимблдоне в 2023 году. Ранее из борьбы выбыли Андрей Рублев и Роман Сафиуллин. Не удалось продолжить борьбу и женщинам: четвертьфинальный матч проиграла Вера Звонарева.
Даниил Медведев родился в 1996 году в Москве. В 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США — один из турниров Большого шлема. В течение 16 недель был первой ракеткой мира по версии АТР. В данный момент — третья ракетка мира.