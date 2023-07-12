В сентябре Александр Плотников представит премьеру спектакля «Хиросима»

«Те шестеро выживших в Хиросиме, в истории которых вглядывается спектакль, даже и не называют себя выжившими, но „пережившими свет“. Что это за свет, свет расщепляющегося ядра, и что он высветил в их сопротивлении, в жизнях прочих обитателей Хиросимы, проснувшихся 6 августа, и в нашей способности переживать, проживать катастрофу?» — сказал Александр Плотников.