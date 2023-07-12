В сентябре Александр Плотников представит премьеру спектакля «Хиросима»

Пространство «Внутри» и проект Жени Беркович «Дочери Сосо» откроют театральный сезон премьерой спектакля «Хиросима» Александра Плотникова. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадок.
В основу постановки лег репортаж 1946 года, написанный Джоном Херси. Под него журнал The New Yorker впервые выделил весь номер от первой до последней страницы, отказавшись даже от рекламы.
В материале Херси не стал выносить суждений или анализировать политический климат. Он попытался увидеть жизни тех, кто оказался в эпицентре катастрофы. Его методу последовали и создатели спектакля.
«Те шестеро выживших в Хиросиме, в истории которых вглядывается спектакль, даже и не называют себя выжившими, но „пережившими свет“. Что это за свет, свет расщепляющегося ядра, и что он высветил в их сопротивлении, в жизнях прочих обитателей Хиросимы, проснувшихся 6 августа, и в нашей способности переживать, проживать катастрофу?» — сказал Александр Плотников.
Они решили вслушиваться и всматриваться в то, что ускользает обычно от слуха и взгляда. На сцене хор актрис воссоздает мир разрушенной взрывом атомной бомбы Хиросимы из шума и собственных голосов.
Премьерные показы «Хиросимы» пройдут 4 и 5 сентября. В них примут участие Мариэтта Цигаль-Полищук, Ирина Сова, Наталья Горбас, Юлия Скирина, Ульяна Лукина и Елена Махова. Билеты можно купить на «Афише».