Arthouse выпустит в прокат документальный фильм «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный»

«Хельмут Ньютон — один из уникальных феноменов мира фотографии, который увековечил свой вклад в индустрию моды яркими высказываниями в виде кадров, одновременно объективирующих и воспевающих женское тело. Никогда прежде женщины не представали такими откровенными на страницах культовых журналов Vanity Fair, Vogue, Elle, Playboy, Queen. Ньютон фотографировал девушек с огромными агрессивными собаками, на плохо освещенных ночных улицах, с острыми ножами и в мужской одежде — бросая вызов всем общественным нормам», — говорится в синопсисе.