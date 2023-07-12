Arthouse выпустит в прокат документальный фильм «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный»

Творческое объединение Arthouse и кинокомпания «Пионер» выпустят в российский прокат документальный фильм «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный», рассказали их представители «Афише Daily». Проект режиссера Геро фон Бема о скандальном немецком фотографе появится в кинотеатрах 27 июля.
Однако картину можно посмотреть раньше, ведь 23 июля состоится ее премьера в кинотеатре «Художественный». Билеты на это событие можно приобрести на «Афише».
«Хельмут Ньютон — один из уникальных феноменов мира фотографии, который увековечил свой вклад в индустрию моды яркими высказываниями в виде кадров, одновременно объективирующих и воспевающих женское тело. Никогда прежде женщины не представали такими откровенными на страницах культовых журналов Vanity Fair, Vogue, Elle, Playboy, Queen. Ньютон фотографировал девушек с огромными агрессивными собаками, на плохо освещенных ночных улицах, с острыми ножами и в мужской одежде — бросая вызов всем общественным нормам», — говорится в синопсисе.
В фильм вошли фрагменты интервью с журналисткой Анной Винтур, моделями Клаудией Шиффер, Грейс Джонс, Шарлоттой Рэмплинг, Изабеллой Росселлини и многими другими.
В фильме представлены материалы из личных архивов Ньютона, множество легендарных снимков, а также эпизод дискуссии с американской писательницей Сьюзен Зонтаг, прямо обвинившей фотографа в женоненавистничестве.
Мировая премьера картины состоялась в Германии в 2020 году, позже фильм был номинирован на «Бронзовую лошадь» Стокгольмского кинофестиваля. В России фильм впервые показали 7 июня 2023 года на кинофестивале Beat Film Festival.