A24 выпустила новый трейлер сюрреалистической комедии «Problemista» с Тильдой Суинтон

Лента рассказывает о дизайнере игрушек из Сальвадора по имени Алехандро. Он переехал в Нью-Йорк за свой мечтой, начав работать на эксцентричную артистку в надежде, что она подпишет ему рабочую визу. Официальный синопсис фильма обещает «сюрреалистическое приключение через одинаково коварные миры Нью-Йорка и иммиграционной системы США».