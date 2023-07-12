A24 выпустила новый трейлер сюрреалистической комедии «Problemista» с Тильдой Суинтон

Кинокомпания A24 опубликовала новый трейлер сюрреалистической комедии «Problemista». Премьера ленты состоится 4 августа.
Лента рассказывает о дизайнере игрушек из Сальвадора по имени Алехандро. Он переехал в Нью-Йорк за свой мечтой, начав работать на эксцентричную артистку в надежде, что она подпишет ему рабочую визу. Официальный синопсис фильма обещает «сюрреалистическое приключение через одинаково коварные миры Нью-Йорка и иммиграционной системы США».
Главные роли в «Problemista» исполняют Тильда Суинтон («Три тысячи лет желаний») и Хулио Торрес («Лос страшилкас»). Последний также написал сценарий и срежессировал картину. Для Торреса «Problemista» стала режиссерским дебютом.
Еще в фильме снялись американский рэпер и музыкальный продюсер RZA и Каталина Сааведра. Рассказчицей в картине выступила Изабелла Росселлини.