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A24 выпустила новый трейлер сюрреалистической комедии «Problemista» с Тильдой Суинтон

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:58

Кинокомпания A24 опубликовала новый трейлер сюрреалистической комедии «Problemista». Премьера ленты состоится 4 августа.

Лента рассказывает о дизайнере игрушек из Сальвадора по имени Алехандро. Он переехал в Нью-Йорк за свой мечтой, начав работать на эксцентричную артистку в надежде, что она подпишет ему рабочую визу. Официальный синопсис фильма обещает «сюрреалистическое приключение через одинаково коварные миры Нью-Йорка и иммиграционной системы США».

Главные роли в «Problemista» исполняют Тильда Суинтон («Три тысячи лет желаний») и Хулио Торрес («Лос страшилкас»). Последний также написал сценарий и срежессировал картину. Для Торреса «Problemista» стала режиссерским дебютом.

Еще в фильме снялись американский рэпер и музыкальный продюсер RZA и Каталина Сааведра. Рассказчицей в картине выступила Изабелла Росселлини.

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RZAКаталина СааведраИзабелла Росселлини
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