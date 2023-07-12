«Одеяло чистого эскапизма»: что критики думают о новой «Миссия: невыполнима»

Автор рецензии для IndieWire удивился решению выбрать в качестве основного злодея фильма искусственный интеллект. „Сущность“, как его называют примерно каждые пять секунд, настолько элегантна, что она решает устроить для себя костюмированный бал в венецианском дворце, и настолько продуманна, что для полного раскрытия ее плана нужен целый второй фильм. В какой‑то момент кто‑то говорит Ханту, что он „играет в четырехмерные шахматы с алгоритмом“, но сценарий сводится к обычной для серии игре в погоню за макгаффином, когда Сущность убеждена, что у нее достаточно данных, чтобы предсказать каждый шаг Ханта», — суммирует он происходящее на экране.