«Одеяло чистого эскапизма»: что критики думают о новой «Миссия: невыполнима»

12 июля в сети стали появляться первые рецензии «Миссии невыполнима: Смертельная расплата, часть 1». На Rotten Tomatoes рейтинг боевика составляет 97%, пользовательский чуть ниже — 94%, Metacritic дает ему более скромную оценку в 81 баллов, а зрители поставили 8,9.
По оценкам агрегаторов, седьмой фильм франшизы оказался одним из лучших в серии. По версии Rotten Tomatoes, «Смертельная расплата» получилась не хуже «Последствий» и обошла прошлые 5 частей.
Похожая картина на Metacritic — новое кино лишь немного отстает от фильма 2018 года, у которого 86 баллов, и занимает вторую строчку в серии.
За что хвалят
Многие критики обратили внимание на старомодный подход к трюкам, которые Том Круз старается выполнять самостоятельно и натуралистично. Критик из Telegraph уверен, что это выгодно отмечает серию от киновселенной Marvel или «Аватара»: «В тот момент, когда практически все другие франшизы, от Marvel до „Аватара“, приняли фальшивый вид CG-мультфильмов, „Миссия: Невыполнима“ выглядит наиболее практичной: многое из того, что мы видим, было снято на камеру, и это имеет значение».
С ним соглашается автор рецензии в The Guardian: «„Смертельная расплата“ кажется попыткой спасти боевики, вернув жанр к оригинальным принципам, в то время, когда он утопает в саморазрушительном кризисе. И хотя в нем нет безупречной гладкости „Топ Ган: Мэверик“, фильм вполне соответствует ему по части экшена, который одновременно потрясающе исполнен и поражает классическим подходом».
Журналист The Hollywood Reporter отметил изобретательность экшен-сцен, в которых собрались лучшие черты не только прошлых фильмов, но и картин о Джеймсе Бонде и Джейсоне Борне: «Кажется, что историю нужно было рассказывать в двух частях, просто потому что у Маккуорри и Круза есть еще куча потрясающих трюков и новых великолепных локаций, где можно устроить хаос».
Журналист The Atlantic подчеркивает, что в новом фильме стало заметно больше шпионской драмы, чем в прошлых двух частях. «Здесь много двуличия и мутных альянсов, напоминающих об изворотливом шпионаже первой „Миссии невыполнима“ Брайана Де Пальмы» и даже есть камео персонажа из того фильма«.
„Возможно, ‚Смертельная расплата‘ — это как раз то, что нам сейчас нужно: двухчасовой сеанс кинематографической терапии, где погони, драки, хаос, переусложненные монологи и головокружительные подвиги сливаются в утешительное одеяло чистого эскапизма и успокоения“, — суммирует впечатления журналистка The Washington Post.
За что ругают:
Сюжет картины очевидно не находится не на первом месте. Критик из THR считает, что фанаты „Миссии: невыполнима“ вряд ли обратят внимание на неглубокий и простоватый набор событий и мотиваций, ведь изобретательные экшен-сцены сменяют друг друга одна за другой.
Журналист Wall Street Journal подчеркнул утомительные диалоги с объяснениями происходящего. „Немногие франшизы упиваются изложением событий больше, чем ‚Миссия: невыполнима‘, и для того, чтобы объяснить всё за несколько строк диалога, МакКуорри пошел на необычный (и отвлекающий) шаг: он раз за разом помещал группу людей в одну комнату и заставляет каждого заканчивать предложения или абзацы друг друга, получается своеобразное руководство пользователя к фильму. Некоторые зрители будут озадачены или заскучают от всего этого вспомогательного материала“.
Автор рецензии для IndieWire удивился решению выбрать в качестве основного злодея фильма искусственный интеллект. „Сущность“, как его называют примерно каждые пять секунд, настолько элегантна, что она решает устроить для себя костюмированный бал в венецианском дворце, и настолько продуманна, что для полного раскрытия ее плана нужен целый второй фильм. В какой‑то момент кто‑то говорит Ханту, что он „играет в четырехмерные шахматы с алгоритмом“, но сценарий сводится к обычной для серии игре в погоню за макгаффином, когда Сущность убеждена, что у нее достаточно данных, чтобы предсказать каждый шаг Ханта», — суммирует он происходящее на экране.
Как отмечает в материале критик BBC, многие локации и сцены могут показаться знакомыми поклонникам высокобюджетных боевиков. Например, опустевшая Венеция, вероятно, заставит вспомнить последние фильмы про Джеймса Бонда, погоня на лошадях — сцену из «Джона Уика 4», а погоня в Риме — недавний «Форсаж 10».