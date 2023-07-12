Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера

В возрасте 94 лет умер французский писатель чешского происхождения Милан Кундера. Причина смерти неизвестна, сообщает телеканал ČT24.
Кундера был одним из самых известных за рубежом выходцев из Чехии наряду с Францем Кафкой и Вацлавом Гавелом. В 1960-х годах он начал писать прозу, дебютировав со сборником новелл «Смешные любови», по которому частично были сняты два фильма чехословацкой «новой волны» «Никто не будет смеяться» и «Я, печальный Бог».
Кундера также написал «Невыносимую легкость бытия». Последней его книгой, написанной на чешском языке, стал роман «Бессмертие» начала 1990-х годов, после чего он писал только на французском.
Французские книги не издавались на чешском языке, так как Кундера опасался некачественного перевода. Он позволил сделать исключение только для своего последнего произведения «Торжество незначительности». Писатель также избегал прессу, он не давал интервью с середины 1980-х годов.
Авторству Кундеры принадлежат такие романы как «Шутка», «Вальс на прощание», «Неспешность», «Подлинность», «Неведение», «Книга смеха и забвения» и «Жизнь не здесь».