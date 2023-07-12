Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера

Кундера был одним из самых известных за рубежом выходцев из Чехии наряду с Францем Кафкой и Вацлавом Гавелом. В 1960-х годах он начал писать прозу, дебютировав со сборником новелл «Смешные любови», по которому частично были сняты два фильма чехословацкой «новой волны» «Никто не будет смеяться» и «Я, печальный Бог».