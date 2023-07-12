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В Орске произошло массовое отравление детей в детских садах

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:00

В Орске в Оренбургской области произошло массовое пищевое отравление детей в детских садах. Об этом сообщает в своих соцсетях министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По ее словам, предположительно, источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода. В связи с этим было принято решение изъять всю продукцию предприятия из оборота и приостановить его деятельность на время проверки.

Министр добавила, что образовательные организации должны временно сменить поставщиков, также объявила о запрете использовать молочную продукцию в бюджетных учреждениях области на период аномальной жары.

От отравления пострадали 36 детей от 3 до 6 лет. Всего было госпитализировано 8 пациентов, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция.

Следственный комитет возбудил дело по пункту «б» части второй статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Максимальное наказание — 6 лет тюрьмы.

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Татьяна Савинова
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