Алекс Гибни выпустит документальный фильм о музыканте Поле Саймоне их дуэта Simon and Garfunkel

Лента расскажет о карьере артиста и создании его альбома «Seven Psalms». Во время работы над этой пластинкой Саймон исследовал вопросы веры и смертности, переживая мировую пандемию и собственную потерю слуха.
Согласно описанию, в картине Гибни и Саймон будут путешествовать по похожему на сны миру сторителлинга, свободно перемещаясь между прошлым и настоящим и создавая всеобъемлющий портрет музыканта.
В фильме можно будет увидеть редкие кадры, на которых Пол приезжает один в Англию в 1964 году, а также съемки из документального проекта 1969 года и записи с репетиций в Йоханнесбурге из раннего периода творчества Саймона.
Помимо самого Саймона, на экране появятся музыканты Graceland, Цинтон Марсалис, Лорн Майклс и Эди Брикелл — жена Пола. Их участие позволит составить полноценное впечатление о Саймоне как человеке и художнике.
«В начале 2021 года, в разгар пандемии Пол пригласил меня снять его, пока он записывал свой последний альбом „Seven Psalms“. Пол терял слух на одно ухо, и это было ужасное время. Его невзгоды при создании этого альбома о вере и смертности являются эмоциональной основой этой истории», — заявил Гибни.
Алекс Гибни известен как автор фильмов «Enron. Самые смышленые парни в этой комнате», «Гонзо: Жизнь и творчество доктора Хантера С. Томпсона», «Клиент 9: взлет и падение Элиота Спитцера», «Ложь Армстронга» и «Гражданин Х». В 2008 году он получил премию «Оскар» за картину «Такси на темную сторону».