Реклама
Новости

Алекс Гибни выпустит документальный фильм о музыканте Поле Саймоне их дуэта Simon and Garfunkel

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:45

Американский режиссер-документалист Алекс Гибни выпустит фильм о рок-музыканте и обладателе трех премий «Грэмми» Поле Саймоне, известного по дуэту Simon and Garfunkel. Лента будет называться «В беспокойных снах: Музыка Пола Саймона», сообщил Deadline.

Лента расскажет о карьере артиста и создании его альбома «Seven Psalms». Во время работы над этой пластинкой Саймон исследовал вопросы веры и смертности, переживая мировую пандемию и собственную потерю слуха.

Согласно описанию, в картине Гибни и Саймон будут путешествовать по похожему на сны миру сторителлинга, свободно перемещаясь между прошлым и настоящим и создавая всеобъемлющий портрет музыканта.

В фильме можно будет увидеть редкие кадры, на которых Пол приезжает один в Англию в 1964 году, а также съемки из документального проекта 1969 года и записи с репетиций в Йоханнесбурге из раннего периода творчества Саймона.

Помимо самого Саймона, на экране появятся музыканты Graceland, Цинтон Марсалис, Лорн Майклс и Эди Брикелл — жена Пола. Их участие позволит составить полноценное впечатление о Саймоне как человеке и художнике.

«В начале 2021 года, в разгар пандемии Пол пригласил меня снять его, пока он записывал свой последний альбом „Seven Psalms“. Пол терял слух на одно ухо, и это было ужасное время. Его невзгоды при создании этого альбома о вере и смертности являются эмоциональной основой этой истории», — заявил Гибни.

Алекс Гибни известен как автор фильмов «Enron. Самые смышленые парни в этой комнате», «Гонзо: Жизнь и творчество доктора Хантера С. Томпсона», «Клиент 9: взлет и падение Элиота Спитцера», «Ложь Армстронга» и «Гражданин Х». В 2008 году он получил премию «Оскар» за картину «Такси на темную сторону».

расскажите друзьям
люди
Пол СаймонСкотт Томпсон
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»