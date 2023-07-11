США официально вернулись в ЮНЕСКО после пятилетнего отсутствия

Администрация текущего президента Джо Байдена запросила в бюджете США 150 млн долларов для покрытия в 2024 году взносов ЮНЕСКО и задолженности по ним. В последующие годы Байден рассчитывает погасить весь долг перед организацией, он составляет 619 млн долларов — больше, чем годовой бюджет ЮНЕСКО.