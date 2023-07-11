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США официально вернулись в ЮНЕСКО после пятилетнего отсутствия

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:03

США официально вернулись в ЮНЕСКО после пятилетнего отсутствия. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора организации Одри Азуле.

Азуле назвала повторное присоединение страны к ЮНЕСКО «отличной новостью». «Наши инициативы станут сильнее во всем мире», — прокомментировала она случившееся.

Церемония возвращения США в организацию пройдет в конце июля. В ней примут участие VIP-гости. После возвращения США в организацию число ее членов составит 194 страны.

США уже входили в ЮНЕСКО, однако в 2017 году администрация президента Дональда Трампа приняла решение покинуть организаци. Через год это рещение вступило в силу, его обосновывали «продолжающейся антиизраильской политикой» ЮНЕСКО

Администрация текущего президента Джо Байдена запросила в бюджете США 150 млн долларов для покрытия в 2024 году взносов ЮНЕСКО и задолженности по ним. В последующие годы Байден рассчитывает погасить весь долг перед организацией, он составляет 619 млн долларов — больше, чем годовой бюджет ЮНЕСКО.

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ЮНЕСКОКоммерсант
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Дональд ТрампДжозеф Байден
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