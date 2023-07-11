На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер фильма «Wingwomen». Одну из главных ролей во французской ленте исполнила Адель Экзаркопулос — звезда «Жизни Адель».
«Wingwomen» срежиссировала актриса Мелани Лоран, известная по картинам «Кислород» и «Бесславные ублюдки». Она сыграла еще одну центральную роль. Ей, как и Экзаркопулос, достались роли опытных воровок.
По сюжету обе героини устали от криминала и жизни в бегах, поэтому решают отправиться на последнее дело, а затем завязать с преступлениями. В трейлере они нанимают себе в помощницы еще одну девушку.
Новой напарницей грабительниц становится героиня актрисы Манон Бреш, снимавшейся в сериале «Смертоносный». Помимо нее, в актерский состав «Wingwomen» вошел Филипп Катрин («Генсбур. Любовь хулигана»).
Фильм выйдет на Netflix 1 ноября. Создатели картины характеризуют ее как комедийный боевик.