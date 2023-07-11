Реклама
Новости

Netflix показал трейлер фильма «Wingwomen» с Адель Экзаркопулос — звездой «Жизни Адель»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:52

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер фильма «Wingwomen». Одну из главных ролей во французской ленте исполнила Адель Экзаркопулос — звезда «Жизни Адель».

«Wingwomen» срежиссировала актриса Мелани Лоран, известная по картинам «Кислород» и «Бесславные ублюдки». Она сыграла еще одну центральную роль. Ей, как и Экзаркопулос, достались роли опытных воровок.

По сюжету обе героини устали от криминала и жизни в бегах, поэтому решают отправиться на последнее дело, а затем завязать с преступлениями. В трейлере они нанимают себе в помощницы еще одну девушку.

Новой напарницей грабительниц становится героиня актрисы Манон Бреш, снимавшейся в сериале «Смертоносный». Помимо нее, в актерский состав «Wingwomen» вошел Филипп Катрин («Генсбур. Любовь хулигана»).

Фильм выйдет на Netflix 1 ноября. Создатели картины характеризуют ее как комедийный боевик.

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Адель ЭкзаркопулосМелани ЛоранФилипп Катрин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»