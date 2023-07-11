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Стеллана Скарсгарда из «Дюны» наградят за вклад в кино

Дарья Мельникова
Вчера в 23:14

Шведский актер Стеллан Скарсгард, сыгравший злодея Харконнена в фильме Дени Вильнева «Дюна», получит почетную награду «Леопардовый клуб» в Локарно за вклад в кинематограф. Об этом сообщает Variety.

«Скарсгорд поддерживает традиции европейских актеров, которые отличились в авторском кино и в Голливуде. Обладая мощнейшей сценической харизмой, он сумел сделать каждую свою роль незабываемой», — говорится в заявлении руководителя фестиваля Джионы Наццаро.

В Локарно Скарсгард не только получит приз, но представит вместе со своим сыном Густафом криминальную драму «Что остается» Рана Хуана, которая будет показана во внеконкурсной программе.

Скарсгорд начал голливудскую карьеру, работая с такими режиссерами, как Стивен Спилберг в фильме «Амистад» и Гас Ван Сент в ленте «Умница Уилл Хантинг». В это же время актер получил запоминающуюся роль во франшизе Вербински «Пираты Карибского моря».

Помимо этого, Скарсгорд является самым частым актером, появляющимся в фильмах Ларса фон Триера. Среди таких лент — «Королевство», «Танцующая в темноте», «Меланхолия», «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль», и «Нимфоманка».

Ранее лауреатами премии «Леопардовый клуб» становились Фэй Данауэй («Бонни и Клайд»), Миа Фэрроу («Пейтон-Плейс»), Энди Гарсиа («Крестный отец-3»), Стефания Сандрелли («Конформист»), Эдриан Броуди («Пианист»), Мег Райан («Когда Гарри встретил Салли»), Хилари Суэнк («Баффи — истребительница вампиров»), Кася Смутняк («Пристегните ремни») и Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди»).

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Гас Ван СентЛарс фон ТриерДени ВильневСтивен СпилбергЭнди ГарсиаСтефания СандреллиЭдриан БроудиХилари СуэнкКася Смутняк
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