Стеллана Скарсгарда из «Дюны» наградят за вклад в кино

Шведский актер Стеллан Скарсгард, сыгравший злодея Харконнена в фильме Дени Вильнева «Дюна», получит почетную награду «Леопардовый клуб» в Локарно за вклад в кинематограф. Об этом сообщает Variety.
«Скарсгорд поддерживает традиции европейских актеров, которые отличились в авторском кино и в Голливуде. Обладая мощнейшей сценической харизмой, он сумел сделать каждую свою роль незабываемой», — говорится в заявлении руководителя фестиваля Джионы Наццаро.
В Локарно Скарсгард не только получит приз, но представит вместе со своим сыном Густафом криминальную драму «Что остается» Рана Хуана, которая будет показана во внеконкурсной программе.
Скарсгорд начал голливудскую карьеру, работая с такими режиссерами, как Стивен Спилберг в фильме «Амистад» и Гас Ван Сент в ленте «Умница Уилл Хантинг». В это же время актер получил запоминающуюся роль во франшизе Вербински «Пираты Карибского моря».
Помимо этого, Скарсгорд является самым частым актером, появляющимся в фильмах Ларса фон Триера. Среди таких лент — «Королевство», «Танцующая в темноте», «Меланхолия», «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль», и «Нимфоманка».
Ранее лауреатами премии «Леопардовый клуб» становились Фэй Данауэй («Бонни и Клайд»), Миа Фэрроу («Пейтон-Плейс»), Энди Гарсиа («Крестный отец-3»), Стефания Сандрелли («Конформист»), Эдриан Броуди («Пианист»), Мег Райан («Когда Гарри встретил Салли»), Хилари Суэнк («Баффи — истребительница вампиров»), Кася Смутняк («Пристегните ремни») и Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди»).