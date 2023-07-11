Стеллана Скарсгарда из «Дюны» наградят за вклад в кино

Скарсгорд начал голливудскую карьеру, работая с такими режиссерами, как Стивен Спилберг в фильме «Амистад» и Гас Ван Сент в ленте «Умница Уилл Хантинг». В это же время актер получил запоминающуюся роль во франшизе Вербински «Пираты Карибского моря».