«Человек должен разрушать, чтобы созидать»: вышел новый трейлер сериала «Асока»

Роль Асоки продолжает играть Росарио Доусон, которая впервые появилась еще во втором сезоне «Мандалорца». Она была падаваном Скайуокера. В актерский состав также вошли Наташа Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстед, Эман Эсфанди, Рей Стивенсон, Иванна Сахно. Шоураннером сериала выступил Дейв Филони.