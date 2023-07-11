«Человек должен разрушать, чтобы созидать»: вышел новый трейлер сериала «Асока»

На ютуб-канале Star Wars появился трейлер сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца». Его премьера состоится 23 августа.
В ролике Асока Тано и Сабин Врен воссоединяются после «Повстанцев». Помимо них в трейлере появился падший джедай Байлан Сколл.
Действие сериала развивается после падения Империи, а сюжет продолжает второй сезон «Мандалорца» и является сиквелом мультсериала «Звездные войны: Повстанцы».
Роль Асоки продолжает играть Росарио Доусон, которая впервые появилась еще во втором сезоне «Мандалорца». Она была падаваном Скайуокера. В актерский состав также вошли Наташа Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстед, Эман Эсфанди, Рей Стивенсон, Иванна Сахно. Шоураннером сериала выступил Дейв Филони.