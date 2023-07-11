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«Человек должен разрушать, чтобы созидать»: вышел новый трейлер сериала «Асока»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:49

На ютуб-канале Star Wars появился трейлер сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца». Его премьера состоится 23 августа.

В ролике Асока Тано и Сабин Врен воссоединяются после «Повстанцев». Помимо них в трейлере появился падший джедай Байлан Сколл.

Действие сериала развивается после падения Империи, а сюжет продолжает второй сезон «Мандалорца» и является сиквелом мультсериала «Звездные войны: Повстанцы».

Роль Асоки продолжает играть Росарио Доусон, которая впервые появилась еще во втором сезоне «Мандалорца». Она была падаваном Скайуокера. В актерский состав также вошли Наташа Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстед, Эман Эсфанди, Рей Стивенсон, Иванна Сахно. Шоураннером сериала выступил Дейв Филони.

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Иванна СахноДейв Филони
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