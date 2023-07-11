В Петербурге пройдет фестиваль «Черный рынок». Он объединит резидентов книжного-барного квартала

В пространстве петербургского бара Union на Литейном проспекте 22 июля пройдет фестиваль «Черный рынок». Он объединит резидентов книжно-барного квартала Петербурга, сообщили «Афише Daily» организаторы.
Фестиваль пройдет с 12:00 до 22:00, его устроят издательство Ad Marginem, книжный магазин «Все свободны» и агентство «Северное сияние». Среди участников будут книготорговцы, коллекционеры винила и другие городские сообщества.
Во дворе Union можно будет найти книжную ярмарку, винил, чай, музыкальную и дискуссионную программы, букхоппинг, арт-показы и экскурсии. Целью мероприятия станет восстановление социальных связей между людьми, инициативами и проектами.
Организаторы выпустят в рамках «Черного рынка» карту книжно-барного квартала. На ней отметят имена резидентов и знаковые точки притяжения «петербургского просвещенного фланера».
Среди участников фестиваля будут издательства «Новое литературное обозрение», «Подснежник», «Симпозиум», книжные «Порядок слов», «Все свободны» и «Желтый двор», магазины винила Nina Records Store и Imagine-club.
В Union выступят диджеи Stereoden и Hoopa, а также команда перформеров «Колми». SpbPinball League привезет на рынок два отреставрированных автомата для игры в пинбол. Тату-артистка Наталья Кольская будет делать тату с цитатами из книг.
Киноцентр «Дом кино» покажет на фестивале ленту Игоря Таланкина «Время отдыха с субботы до понедельника». Флористы «Цветочного дня» привезут на «Черный рынок» охапки сезонных растений.
Директор Ad Marginem расскажет об истории отечественного книгоиздания и его кризисах, а создательница карты Bookshopmap.ru и автор канала «Здесь был Майк» проведут экскурсии по знаковым местам города.