Игорь Бутман, Евгений Маргулис и Дмитрий Маликов: «Джазовые сезоны» объявили участников фестиваля

«Программа нашего фестиваля отличается многообразием стилей: здесь всегда присутствует музыка на любой вкус: сложная и простая, лиричная и зажигательная. Нам очень важно, чтобы каждый нашел для себя что‑то по душе. Поэтому будут и молодые интересные музыканты, и мэтры джаза, и популярные артисты других жанров, которые представят специальные программы», — рассказал худрук «Джазовых сезонов» Игорь Бутман.