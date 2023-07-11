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Игорь Бутман, Евгений Маргулис и Дмитрий Маликов: «Джазовые сезоны» объявили участников фестиваля

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:11

Фестиваль «Джазовые сезоны», который пройдет 19 и 20 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские», объявил участников мероприятия. Приобрести билеты можно на «Афише».

Впервые на фестивале будут работать сразу две сцены, на которых свои программы представят Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова.

Впервые в Горках выступят Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy’s Band и многие другие. Специальными гостями станут зарубежные музыканты.

Помимо музыкальной программы на «Джазовых сезонах» будут представлены мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу, спортивные активности, маркет и многое другое.

«Программа нашего фестиваля отличается многообразием стилей: здесь всегда присутствует музыка на любой вкус: сложная и простая, лиричная и зажигательная. Нам очень важно, чтобы каждый нашел для себя что‑то по душе. Поэтому будут и молодые интересные музыканты, и мэтры джаза, и популярные артисты других жанров, которые представят специальные программы», — рассказал худрук «Джазовых сезонов» Игорь Бутман.

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Игорь БутманДмитрий МаликовЕвгений МаргулисЛариса Долина
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