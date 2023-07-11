Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по гуманитарной помощи Сирии

Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о продлении механизма доставки гуманитарной помощи в Сирию через пункт пропуска на границе с Турцией. Об этом сообщили РИА «Новости» и ТАСС.
Документ предполагал, что помощь смогут перевозить на территорию Сирии через пункт «Баб-эль-Хава» в течение еще 9 месяцев. Текст резолюции подготовили Швейцария и Бразилия.
Его поддержали 13 стран. Китай воздержался от голосования. Россия же воспользовалась возможностью заблокировать проект, вероятно, потому что ее представители подготовили альтернативный план.
Он был следующим в очереди на голосование в Совбезе ООН. Согласно российскому документу, работу пункта «Баб-эль-Хава» продлят на 6 месяцев. Такое решение не устроило зарубежных партнеров.
Российский проект резолюции поддержал только Китай. Три страны выступили против, еще 10 — воздержались от голосования. Чтобы документ был принят, за него должны были проголосовать не менее 9 стран из 15, представленных в Совбезе.