Бывшая жена депутата Госдумы и экс-мэра Нижнего Новгорода сказала, что он избил ее и сломал ей нос

Бывшая супруга депутата Госдумы от «Единой России» и экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова Надежда обвинила его в избиении, сообщает агентство «Говорит Нижний».
Ее адвокат Никита Кубасов сказал, что утром 3 июля Надежде позвонили работники депутата и сказали, что выбрасывают ее вещи из дома, в котором она раньше жила с супругом.
«Надежда приехала, чтобы забрать свои вещи. Зашла в дом, там спал нетрезвый бывший муж. Когда она прошла, Булавинов проснулся. Начал говорить несвязанные между собой слова. После схватил бывшую супругу и начал избивать», — рассказывает защитник.
По его словам, окровавленная женщина смогла сбежать, поскольку на шум прибежали водитель и уборщица. Надежда обратилась в травмпункт, где ей диагностировали перелом носа, ушибы и ссадины. По информации Shot, у нее также черепно-мозговая травма.
Baza со ссылкой на пострадавшую сообщает, что в доме были камеры, но после избиения записи с них удалили.
Адвокат написал заявление в полицию, материалы для проверки направили в Следственный комитет. Кубасов говорит, что дело решили придать огласке, опасаясь давления со стороны Булавинова, который может использовать административный ресурс. Он отмечает, что его подзащитной не нужна компенсация — она хочет, чтобы Булавинов понес справедливое наказание, предусмотренное Уголовным кодексом.
Вадим Булавинов дважды избирался мэром Нижнего Новгорода — в 2002 и 2005 годах. После этого прямые выборы градоначальника отменили. Ранее Булавинов уже попадал в скандалы: в 2014 году его снимали с самолета за пьяный дебош, в 2017-м СМИ писали, что он сел пьяным за руль.