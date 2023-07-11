Бывшая жена депутата Госдумы и экс-мэра Нижнего Новгорода сказала, что он избил ее и сломал ей нос

Вадим Булавинов дважды избирался мэром Нижнего Новгорода — в 2002 и 2005 годах. После этого прямые выборы градоначальника отменили. Ранее Булавинов уже попадал в скандалы: в 2014 году его снимали с самолета за пьяный дебош, в 2017-м СМИ писали, что он сел пьяным за руль.