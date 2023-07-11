Российские школьники завоевали три золота на Международной олимпиаде по биологии

Все четыре участника российской сборной получили медали (три золотые и одну серебряную) на Международной биологической олимпиаде (IBO), сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Состязание проходило в городе Эль-Айне в Объединенных Арабских Эмиратах.
Золото получили: Петр Попов и Иван Демидов из Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном, а также Алиса Тимонина из общеобразовательной школы московского Центра педагогического мастерства. Никита Воробьев из школы московского Центра педагогического мастерства завоевал серебро. Руководила сборной доцент МГУ имени Ломоносова Галина Белякова.
На IBO каждая страна-участник может отправить команды из четырех человек — победителей национальной биологической олимпиады. В этом году в олимпиаде участвовали 297 школьников из 79 стран, которые состязались в теоретическом и практическом турах.
Теоретические вопросы затрагивали клеточную и молекулярную биологию, анатомию и физиологию растений, животных и человека, этологию, генетику, эволюцию и биосистематику. Во время практической части участникам нужно было провести четыре экспериментальных задания в биологических лабораториях.
Международная биологическая олимпиада проводится ежегодно с 1990 года среди школьников от 15 до 21 года. С 1992 года Россия завоевала на ней 122 медали, из которых 37 золотых.