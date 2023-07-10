Вуди Харрельсон и Оуэн Уилсон снимутся в криминальном триллере «Губы как сахар»

Харрельсон и Уилсон сыграют экс-детективов. Харрельсон также выступит продюсером картины наряду с Рассом Постернаком из Post Film, Кевином Чиной и Франческой Сильвестри из Freestyle Picture Company, Грегом Лауритано и Джереми Пледжером из 7 Deuce, Кайлом Шемьером и Заком Адамсом из Subtractive.