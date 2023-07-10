Вуди Харрельсон и Оуэн Уилсон снимутся в криминальном триллере «Губы как сахар»

Американские актеры Вуди Харрельсон («Треугольник печали», «Веном») и Оуэн Уилсон («Академия Рашмор», «Полночь в Париже») снимутся в криминальном триллере «Губы как сахар» («Lips Like Sugar»). Об этом сообщил Deadline.
Фильм снимет клипмейкер Брэнтли Гутьеррес. Сценарий картины напишет Энтони Тамбакис («Воин», «Джейн берет ружье»), он будет основан на реальной истории, произошедшей в Лос-Анджелесе во время Олимпийских игр 1984 года.
Лента расскажет о дружбе двух девочек-подростков из разных слоев общества, организации властями города Олимпийских игр, а также двух бывших детективов, чьи жизни переплетаются, когда одна из девочек пропадает.
Харрельсон и Уилсон сыграют экс-детективов. Харрельсон также выступит продюсером картины наряду с Рассом Постернаком из Post Film, Кевином Чиной и Франческой Сильвестри из Freestyle Picture Company, Грегом Лауритано и Джереми Пледжером из 7 Deuce, Кайлом Шемьером и Заком Адамсом из Subtractive.
Музыку к ленте напишет Уилл Батлер. Съемки начнутся в конце 2023 года. Созданием фильма займется XYZ Films. В работе над ним примут участие также Анна Шварц, тара Крейг, Джйкант Р. Пател, Рама К. Пента и Радж Пента.