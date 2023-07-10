Вышел трейлер фильма «Собачник» Люка Бессона

На ютуб-канале Europacorp опубликовали трейлер фильма «Dogman» («Собачник») Люка Бессона, известного как автора «Голубой бездны» и «Такси». Это первый проект кинематографиста за последние четыре года.
Картина расскажет историю ребенка, который столкнулся с тяжелыми обстоятельствами жизни и смог справиться с ними при помощи собак. Премьера ленты состоится 27 сентября во Франции.
Главного героя сыграл Калеб Лэндри Джонс. Он исполнил роль Дугласа, чья одержимость собаками помогла ему убежать от жестоких реалий жизни. Как показал трейлер, Дуглас — необычный мужчина.
На экране его нередко можно будет увидеть с толстым слоем макияжа и в образе, напоминающем Мэрилин Монро. В фильме герой столкнется с опасными врагами, с которыми ему предстоит справиться.