Владимир Путин подписал закон о запрете вылова китов и дельфинов для дельфинариев

Тогда же, в 2021 году, 19 европейских стран запретили стационарные и передвижные дельфинарии из морально-этических соображений. В Мексике и Чили запретили отлов, импорт и экспорт морских млекопитающих. В Израиле запретили импорт дельфинов для развлечений. В Швецарии — импорт китообразных.