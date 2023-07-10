Владимир Путин подписал закон о запрете вылова китов и дельфинов для дельфинариев

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий вылов китов, дельфинов и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях. Об этом сообщил «Интерфакс».
Закон обяжет желающих заниматься добычей и выловом морских млекопитающих получать специальное разрешение правительственной комиссии. Ее постановление будет публиковаться на сайте Росрыболовства.
Правительство также будет устанавливать особенности добычи животных. Таким образом авторы документа рассчитывают бороться с браконьерством и содержанием дельфинов и китов в плохих условиях.
«Запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков, и т. д. животными, отловленными в природной среде, но не запрещает пополнение рожденными в неволе особями», — указали в пояснениях к закону.
Выловленных животных будет нельзя использовать в зрелищно-развлекательных мероприятиях с целью извлечения дохода. Промышленный вылов китов приняли еще раньше, в 2021 году.
Тогда же, в 2021 году, 19 европейских стран запретили стационарные и передвижные дельфинарии из морально-этических соображений. В Мексике и Чили запретили отлов, импорт и экспорт морских млекопитающих. В Израиле запретили импорт дельфинов для развлечений. В Швецарии — импорт китообразных.