На экс-врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара напали с ножом в тюрьме

Нассар отбывает наказание сроком от 40 до 175 лет за растление несовершеннолетних спортсменок в федеральной тюрьме. 9 июля, по сообщениям СМИ, другой заключенный атаковал и несколько раз ударил его в грудь и спину ножом во время ссоры.