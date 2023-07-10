На экс-врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара напали с ножом в тюрьме

На бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара напали в тюрьме штата Флорида. Ему нанесли несколько ударов ножом, сообщил Independent.
Нассар отбывает наказание сроком от 40 до 175 лет за растление несовершеннолетних спортсменок в федеральной тюрьме. 9 июля, по сообщениям СМИ, другой заключенный атаковал и несколько раз ударил его в грудь и спину ножом во время ссоры.
Насколько пострадал Нассар, неизвестно. Из тюрьмы его госпитализировали. Он находится в стабильном состоянии. Этот инцидент — уже второй случай, когда экс-врач американских гимнасток подвергся нападению в тюрьме.
Никто из других заключенных или сотрудников тюрьмы не пострадал. Администрация учреждения уже начала расследование инцидента.
Ларри Нассар находится в тюрьме с 2017 года. Его признали виновным в хранении детской порнографии, фальсификации улик, а также сексуальном насилии. Он сможет выйти на свободу не ранее января 2068 года.
Нассар работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, а также был официальным физиотерапевтом гимнастической сборной США на четырех Олимпийских играх. Во время своей работы он применял сексуальное насилие против сотен женщин.
Летом 2022 года американские гимнастки подали в суд на ФБР, обвинив ведомство в недостаточной оперативности при расследовании преступлений Нассара. Коллективный иск подали около 90 женщин, в их числе — чемпионка мира Мэгги Николс и олимпийские чемпионки Александра Райсман, Симона Байлз и Маккейла Марони.