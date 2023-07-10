Бен Кингсли приютил у себя пришельца в трейлере комедии «Джулс»

На ютьюб-канале Bleecker Street опубликовали трейлер комедии «Джулс», которая выйдет на экраны кинотеатров 11 августа. Главную роль в фильме исполнил Бен Кингсли («Ганди», «Остров проклятых», «Хранитель времени»).
Он сыграл мужчину по имени Милтон из маленького города на западе Пенсильвании, который жил тихую жизнь, пока однажды не обнаружил на заднем дворе инопланетный корабль с чудом выжившим пассажиром.
В трейлере Милтон пытается рассказать властям города об упавшей рядом с его домом космической тарелке, однако никто не принимает мужчину всерьез. После этого герой решает скрывать ото всех нового приятеля — пришельца, которого назовут Джулс.
Инопланетянин, как показывает ролик, не разговаривает, ест яблоки и рисует для Милтона картинки, судя по всему, выражая так признательность своему спасителю. Но идиллической жизни Милтона и Джулс вскоре придет конец, когда соседи, а затем и правительство узнают о существовании последнего.
Режиссером фильма выступил Марк Тертлтоб («Маленькая мисс Счастье»). В актерский состав вошли Харриет Сэнсом Харрис («Лакричная пицца»), Зои Винтерс («Наследники»), Джейд Куон («Трансформеры»), и Джейн Кертин («Третья планета от Солнца»). Продюсерами стали Дебора Ливлинг, Энди Дейли, Майкл Б. Кларк и Алекс Тертлтоб.