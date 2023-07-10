Бен Кингсли приютил у себя пришельца в трейлере комедии «Джулс»

Инопланетянин, как показывает ролик, не разговаривает, ест яблоки и рисует для Милтона картинки, судя по всему, выражая так признательность своему спасителю. Но идиллической жизни Милтона и Джулс вскоре придет конец, когда соседи, а затем и правительство узнают о существовании последнего.