В Mutabor пройдет фестиваль «Порог восприятия звука»

29 июля в пространстве Mutabor пройдет музыкальный фестиваль «Порог восприятия звука». На нем выступят 30 инди-коллективов из России, рассказали «Афише Daily» организаторы.
В лайнап мероприятия войдут «Комсомольск», DenDerty, «Порез на собаке», «Электросон», «Бонд с кнопкой», «Ритуальные услуги», «Нотэберд 2.0», «Золотые зубы», «Дела поважнее», «Почему коммутатор молчит», Инна Пиварс и «Гистрионы».
Также на фестивале появятся Grust200, «Джуна», «Юнсн», «Васса Железнова», «Абстрактор», «Приключения психотроника», «Бортпроводник», «Розовый рап», «Рысь и форель», «Каширский кот», «Хватит паясничать», Breskina, «ГЧК», «Отречение Петра», «Мерзавцы», Möd, «Собачьи души», «Помогите найти человека» и Attalea Princeps.
В 2023 году «Порог восприятия звука» пройдет во второй раз. Он представит всю палитру российской независимой сцены — от звезд инди-попа до адептов шумовой сцены.
Помимо музыкальной программы, фестиваль предложит гостям зоны отдыха, маркет, возможность сделать пирсинг и тату и многое другое. Билеты на мероприятие ищите на «Афише».