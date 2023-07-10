Реклама
Новости

В Mutabor пройдет фестиваль «Порог восприятия звука»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:32

29 июля в пространстве Mutabor пройдет музыкальный фестиваль «Порог восприятия звука». На нем выступят 30 инди-коллективов из России, рассказали «Афише Daily» организаторы.

В лайнап мероприятия войдут «Комсомольск», DenDerty, «Порез на собаке», «Электросон», «Бонд с кнопкой», «Ритуальные услуги», «Нотэберд 2.0», «Золотые зубы», «Дела поважнее», «Почему коммутатор молчит», Инна Пиварс и «Гистрионы».

Также на фестивале появятся Grust200, «Джуна», «Юнсн», «Васса Железнова», «Абстрактор», «Приключения психотроника», «Бортпроводник», «Розовый рап», «Рысь и форель», «Каширский кот», «Хватит паясничать», Breskina, «ГЧК», «Отречение Петра», «Мерзавцы», Möd, «Собачьи души», «Помогите найти человека» и Attalea Princeps.

В 2023 году «Порог восприятия звука» пройдет во второй раз. Он представит всю палитру российской независимой сцены — от звезд инди-попа до адептов шумовой сцены.

Помимо музыкальной программы, фестиваль предложит гостям зоны отдыха, маркет, возможность сделать пирсинг и тату и многое другое. Билеты на мероприятие ищите на «Афише».

расскажите друзьям
люди
Инна Пиварс
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»