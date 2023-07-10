13 июля на заднем дворе московской «Ночлежки» пройдет благотворительная акция «Уличный магазин». Целый день бездомные люди будут выбирать себе одежду и обувь по вкусу (с этим помогут консультанты) и забирать их бесплатно. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Посетить «Уличный магазин» смогут люди, которые живут в приюте «Ночлежки», и бездомные, которые приходят в проекты организации за помощью. Всего подыскать себе новую одежду смогут около 100 человек.
Во дворе здания в Бумажном проезде также будет работать бьюти-зона: волонтеры-стилисты сделают стрижки, укладки и макияж клиентам «Ночлежки». Акция проходит при поддержке благотворительных магазинов «Спасибо».
«Основная идея акции — дать людям почувствовать заботу. Каждый посетитель нашего импровизированного магазина — желанный гость, который может выбирать ту одежду, которая ему нравится. Не ту, которую выдали или которую удалось найти. А ту, которая подходит по цвету, по размеру и по фасону. Ту, которая не только согревает или защищает от солнца, но еще и радует. Кроме того, акция — это хорошая возможность напомнить, что бездомные люди ничем не отличаются от тех, у кого есть дом. Им так же, как и всем остальным, хочется хорошо и аккуратно выглядеть», — отметила специалистка по работе с бизнес-партнерами «Ночлежки» Наталья Кравченко.
«Уличный магазин» пройдет в московской «Ночлежке» впервые. В Петербурге такая акция уже проводилась трижды, в последний раз на прошлой неделе.