«Основная идея акции — дать людям почувствовать заботу. Каждый посетитель нашего импровизированного магазина — желанный гость, который может выбирать ту одежду, которая ему нравится. Не ту, которую выдали или которую удалось найти. А ту, которая подходит по цвету, по размеру и по фасону. Ту, которая не только согревает или защищает от солнца, но еще и радует. Кроме того, акция — это хорошая возможность напомнить, что бездомные люди ничем не отличаются от тех, у кого есть дом. Им так же, как и всем остальным, хочется хорошо и аккуратно выглядеть», — отметила специалистка по работе с бизнес-партнерами «Ночлежки» Наталья Кравченко.