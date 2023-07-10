«Зак и Коди», «Ханна Монтана» и «Кей Си»: Disney выпустил ролик в честь 40-летия телеканала

Disney опубликовал ностальгический ролик в честь 40-летия телеканала. В нем показали отрывки из самых разных проектов компании — от «Camp Rock» и «Ханны Монтаны» до вышедших в последние годы «Амфибии» и «Дома совы».
В видео также можно увидеть кадры из «Классного мюзикла», «Финеса и Ферба», «Наследников», «Ким Пять-с-плюсом», «Гравити Фолз», «Блуи», «Зака и Коди», «Кей Си. Под прикрытием», «Волшебников из Вэйверли Плэйс», «Лиззи Магуайер», «Держись, Чарли!» и других работ.
Ранее Disney показал ролик к 100-летнему юбилею студии, который состоится 16 октября 2023 года. В нем были представлены фрагменты из «Питера Пэна», «Мэри Поппинс», «Короля Льва», «Звездных войн», «Аватара», «Мстителей», «Энканто» и других проектов.
«Юбилей станет праздником наших поклонников и семей, рассказчиков и творческих провидцев, чьи таланты и воображение создали эти волшебные моменты, сделали Disney неотъемлемой частью мировой культуры», — подчеркивал глава компании Боб Айгер.