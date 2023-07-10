«Зак и Коди», «Ханна Монтана» и «Кей Си»: Disney выпустил ролик в честь 40-летия телеканала

В видео также можно увидеть кадры из «Классного мюзикла», «Финеса и Ферба», «Наследников», «Ким Пять-с-плюсом», «Гравити Фолз», «Блуи», «Зака и Коди», «Кей Си. Под прикрытием», «Волшебников из Вэйверли Плэйс», «Лиззи Магуайер», «Держись, Чарли!» и других работ.