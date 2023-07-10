«Итан, вперед»: посмотрите финальный трейлер «Миссии невыполнима»

Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер боевика «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». Лента выйдет в мировой прокат 12 июля.
В ролике показаны восторженные цитаты кинокритиков, которые сменяются эпичными кадрами из грядущей ленты.
Действие фильма развернется после событий предыдущей части, «Миссия невыполнима: Последствия». В новой части франшизы Итан Хоук и его команда IMF столкнется с самым могущественным врагом — вышедшим из‑под контроля искусственным интеллектом по имени Сущность.
В «Миссии невыполнима» снялись Том Круз, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Винг Реймс, Шей Уигем, Генри Черни и другие. Режиссером выступил Кристофер МакКуорри.
Съемки картины завершились еще в сентябре 2021 года. Бюджет проекта превысил 290 млн долларов: из‑за постоянных переносов съемок на фоне пандемии коронавируса и трюков Тома Круза для них требовалось много оборудования и людей.