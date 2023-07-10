Москвичей предупредили о рекордном похолодании

На этой неделе в Центральной России наступит резкое похолодание, регион окажется в арктическом мешке, написал в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, неделя начнется с температуры от +17 до +22 градусов Цельсия, во вторник днем столбик термометра не будет превышать 14–19 градусов тепла, а к среде регион погрузится «в бездну осеннего холода»: температура будет колебаться от +11 до +16 градусов, что соответствует климатической норме сентября. Ночью столбик упадет еще сильнее — до 6–11 градусов.
Всему виной, поясняет Тишковец, тыл циклона, куда будут прорываться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков. Он отмечает, что такие похолодания случаются не чаще чем один раз в 15 лет.
12 июля может стать самым холодным днем в Москве за последние 75 лет. Самые низкие дневные температуры в этот день в столице фиксировались в 1968 году (+15,1 градуса), 1980-м (+15,5), 1986-м (+13,6), 2019-м (+15,6). В нынешнюю среду в городе ожидается от +13 до +15 градусов.
Летняя погода вернется в регион к выходным. С 13 июля осадков станет меньше и начнется медленное потепление. 15 и 16 июля «температура войдет в свое климатическое русло» и поднимется до 21–26 градусов тепла.