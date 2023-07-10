Москвичей предупредили о рекордном похолодании

По его словам, неделя начнется с температуры от +17 до +22 градусов Цельсия, во вторник днем столбик термометра не будет превышать 14–19 градусов тепла, а к среде регион погрузится «в бездну осеннего холода»: температура будет колебаться от +11 до +16 градусов, что соответствует климатической норме сентября. Ночью столбик упадет еще сильнее — до 6–11 градусов.