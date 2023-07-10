В селе Лох подростки проведут фестиваль «Новоселье»

«Все с нетерпением ждали фестиваль! Было много идей, что на нем будет, кто‑то предлагал с тарзанок прыгать, кто‑то — в озере купаться и много-много веселых затей. Думаю, после фестиваля село Лох станет самым любимым селом для всех!» — рассказала Салахова Татьяна, окончившая девятый класс.