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В селе Лох подростки проведут фестиваль «Новоселье»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:40

5 августа в селе Лох Саратовской области пройдет фестиваль «Новоселье». Организаторами мероприятия являются подростки, учащиеся в проектной школе «Кружка», и агентства Doing Great.

В основе программы лежит быт села Лох. По словам организаторов, культурная, обогревательная и развлекательная части помогут гостям мероприятия лучше узнать село и познакомиться с местными жителями.

В программе запланированы квесты по территории, мастер-классы от жителей, экскурсии по ближайшим достопримечательностям, катание на единственном осле, футбол между сборными командами, лекции, концерт и гаражная распродажа.

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«Все с нетерпением ждали фестиваль! Было много идей, что на нем будет, кто‑то предлагал с тарзанок прыгать, кто‑то — в озере купаться и много-много веселых затей. Думаю, после фестиваля село Лох станет самым любимым селом для всех!» — рассказала Салахова Татьяна, окончившая девятый класс.

Для жителей села Лох и поселка Новые Бурасы фестиваль бесплатный, всем остальным желающим необходимо приобрести билеты.

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