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В ряде российских регионов проводят эвакуацию и перекрывают дороги из‑за непогоды

Виктория Шанина
Сегодня в 09:09

В некоторых российских регионах ввели ограничения из‑за непогоды. В большинстве из них сильные ливни и шквалистый ветер.

Так, поселок Мирный возле олимпийских объектов эвакуируют из‑за ливней. В Адлерском районе города Сочи уже двое суток продолжаются сильные дожди, подтоплены дороги и домовладения. Выпало более 10 миллиметров осадков, а уровень воды в реке Хорота достиг отметки «опасное явление».

Приостановлено движение поездов из Абхазии в Москву и Петербург. Сильный ливень размыл железнодорожные пути в регионе.

Движение по Транскавказской автомагистрали в Южную Осетию перекрыто для всех типов транспорта. Главное управление МЧС по Северной Осетии отмечает, что из‑за погодных условий на дороге невозможно обеспечить безопасность. В регионе действует оранжевый уровень погодной опасности, скорость ветра достигает 25 метров в секунду.

Минтранс Крыма сообщает о временной приостановке работы Керченской паромной переправы. Причина — сильный ветер.

В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение. Там после жары в 37 градусов по Цельсию выпал снег, местами в регионе температура приближается к нулевым значениям.

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Минтранс РФ
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