В ряде российских регионов проводят эвакуацию и перекрывают дороги из‑за непогоды

Движение по Транскавказской автомагистрали в Южную Осетию перекрыто для всех типов транспорта. Главное управление МЧС по Северной Осетии отмечает, что из‑за погодных условий на дороге невозможно обеспечить безопасность. В регионе действует оранжевый уровень погодной опасности, скорость ветра достигает 25 метров в секунду.