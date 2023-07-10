В ряде российских регионов проводят эвакуацию и перекрывают дороги из‑за непогоды

В некоторых российских регионах ввели ограничения из‑за непогоды. В большинстве из них сильные ливни и шквалистый ветер.
Так, поселок Мирный возле олимпийских объектов эвакуируют из‑за ливней. В Адлерском районе города Сочи уже двое суток продолжаются сильные дожди, подтоплены дороги и домовладения. Выпало более 10 миллиметров осадков, а уровень воды в реке Хорота достиг отметки «опасное явление».
Приостановлено движение поездов из Абхазии в Москву и Петербург. Сильный ливень размыл железнодорожные пути в регионе.
Движение по Транскавказской автомагистрали в Южную Осетию перекрыто для всех типов транспорта. Главное управление МЧС по Северной Осетии отмечает, что из‑за погодных условий на дороге невозможно обеспечить безопасность. В регионе действует оранжевый уровень погодной опасности, скорость ветра достигает 25 метров в секунду.
Минтранс Крыма сообщает о временной приостановке работы Керченской паромной переправы. Причина — сильный ветер.