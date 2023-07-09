«Это как микроблог в „Мэйл.ру Агенте“»: как выглядит соцсеть Threads глазами твиттера

В твиттере продолжают обсуждать новую социальную сеть Threads от Meta*. В этот раз там делятся скриншотами худших увиденных постов. По их мнению, атмосфера в приложении напоминает «Одноклассники» или «Вконтакте» 2010-х годов, а юзеры из связанного с ним инстаграма часто постят кринж и не понимают шуток.
Пользователи соцсети Илона Маска с грустью отмечают, что между сервисами коротких сообщений почти нет ничего общего, а качество контента даже хуже.
Старые флешмобы, неоригинальные приколы, фактоиды и мотивирующие цитаты — ну куда это годится? В Threads даже нет «нюдсочетверга», ведь вместо него день инвестора.
Один из них отмечает: «Можно констатировать клиническую смерть Threads в плане контента. Это не твиттер туда уехал, а пацанские цитатники из вк».
Ситуацию ухудшает и обязательный рекомендательный алгоритм Threads. Из‑за него заполнить ленту подписками и таким образом сбежать от неприятных сообщений просто не получится.
Также среди худших черт пользователей Threads отметили воровство контента. Некоторым даже хватает наглости не только переписывать шутки, но и жаловаться на дублирующиеся посты. А часть инста-блогеров просто ведет себя, будто твиттера никогда и не существовало.
С чувством юмора в сервисе Марка Цукерберга тоже непросто. Например, не все хорошо реагируют даже на базовые мемы, а несложные шутки понимают лишь после некоторого обдумывания или не воспринимают вовсе. Сыграть в привычную твиттерскую игру и собрать в ответах слово «Гитлер» тоже не получается, ведь многие инста-блогеры совсем не понимают ее правил.
* — Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.