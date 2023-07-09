«Это как микроблог в „Мэйл.ру Агенте“»: как выглядит соцсеть Threads глазами твиттера

С чувством юмора в сервисе Марка Цукерберга тоже непросто. Например, не все хорошо реагируют даже на базовые мемы, а несложные шутки понимают лишь после некоторого обдумывания или не воспринимают вовсе. Сыграть в привычную твиттерскую игру и собрать в ответах слово «Гитлер» тоже не получается, ведь многие инста-блогеры совсем не понимают ее правил.