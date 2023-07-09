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Совфед: штраф за езду на электросамокате вдвоем может составить 1000 рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:58

Сенаторы оценили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем в 1000 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерия Васильева. По его мнению, такие нарушения сможет фиксировать лично сотрудник ГИБДД.

«Уже сегодня необходимо по аналогии с наказанием за нарушение правил дорожного движения пешеходом наказывать пользователей СИМ [средства индивидуальной мобильности] за езду на электросамокате вдвоем. <…> Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое», — считает Васильев.

Ранее «Известия» писали, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для водителей СИМ за нарушение правил дорожного движения. Тогда в сервисе Whoosh поддержало введение штрафов для электросамокатов.

Также в Совфеде предложили устанавливать госномера на электросамокаты по аналогии с автомобилями. Когда они появятся, то можно будет штрафовать нарушителей так же, как и автомобилистов.

Подробности по теме
Как не получить штраф, катаясь на электросамокате?
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теги
Совет ФедерацииГИБДДМинтранс РФ
люди
Валерий Васильев
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