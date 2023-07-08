Блогерка рассказала о расточительности Starbucks и удивила тикток. Она нашла полные мешки еды и кофе

10 июня блогерка Анна Сакс наткнулась на мусорные мешки возле недавно закрытого Starbucks в Нью-Йорке. По ее словам в видео, у нее обострилось «мусорно-паучье чутье». Ее аккаунт @TheTrashWalker имеет 420 000 подписчиков, девушка часто снимает ролики о том, что ей удается найти на свалках, дает советы по переработке мусора и его эффективному использованию. Этот ролик наиболее популярен в ее аккаунте, он набрал 2,4 млн просмотров.