Блогерка рассказала о расточительности Starbucks и удивила тикток. Она нашла полные мешки еды и кофе

Тиктокерка обнаружила полный мешок еды возле закрывшегося Starbucks. Ее ролик об этом стал вирусным и вызвал недоумение зрителей, возмущенных расточительностью сети ресторанов.
10 июня блогерка Анна Сакс наткнулась на мусорные мешки возле недавно закрытого Starbucks в Нью-Йорке. По ее словам в видео, у нее обострилось «мусорно-паучье чутье». Ее аккаунт @TheTrashWalker имеет 420 000 подписчиков, девушка часто снимает ролики о том, что ей удается найти на свалках, дает советы по переработке мусора и его эффективному использованию. Этот ролик наиболее популярен в ее аккаунте, он набрал 2,4 млн просмотров.
Покопавшись в пакетах, она нашла яичные маффины (по ее словам, «еще замороженные»), круассаны («употребить до октября 2023 года», — читает она), мешок с кофейными зернами, пакетики чая, а также пирожные, бейглы и бискотти. Другие пакеты были наполнены бумажными и пластиковыми стаканчиками, мешалками для кофе, непроданными подарочными картами Starbucks и стопками салфеток.
«Напротив „Старбакса“ находится церковь, и они, вероятно, забрали бы все», — говорит Сакс за кадром.
По опыту девушки, массовый вывоз корпоративного мусора — обычное дело, когда магазины выходят из бизнеса. Она надеется, что ее тиктоки помогут запустить кампанию за изменения в законодательстве. «Поскольку это повсеместная проблема, у нас должны быть принципы и стандарты, а ресторанам нужно передавать эту еду нуждающимся», — заявила она в интервью Insider.
Представитель Starbucks сообщил Insider, что кафе из видео Сакс переезжает в другое место, и, согласно политике компании, все продукты должны быть проданы или пожертвованы. Однако компания уверяет, что продукты, изображенные на видео, небезопасны.
«В этом видео Starbucks может подтвердить, что продукты, изображенные на видео, считаются небезопасными для передачи или пожертвования в соответствии со стандартами пожертвования продуктов питания, и, согласно политике, их необходимо утилизировать», — отметил представитель компании в электронном письме. По словам пресс-секретаря, ранее это заведение регулярно делало пожертвования в банк продовольствия Нью-Йорка.
Сакс ответила изданию, что не считает продукты опасными для здоровья. Она также уверена, что компанию бы защитил городской закон о пожертвовании еды. «Нет ни одного зарегистрированного судебного иска, связанного с пожертвованием продуктов питания, это просто распространенный миф», — сказала она.
Комментаторы разделяют ее возмущение. «Это шокирует. Разве другой Starbucks в трех кварталах отсюда не может использовать эти чашки и прочее?» — удивился автор топового поста под видео.
«Ты бы могла открыть кафе прямо из дома. Эх, как бы я повеселилась с этим добром», — поддерживает девушку другой комментатор.
«Ну с едой я еще понимаю, но стаканчики-то точно можно было отдать в другое кафе», — возмущается третий.
В разговоре с журналистами Сакс предположила, что в один прекрасный день Starbucks будет предоставлять потребителям многоразовые емкости, которые они смогут брать с собой, чтобы затем сдавать их в другие магазины для мытья и повторного использования.
«Считаю ли я, что они что‑то делают? Да, — заключил Сакс. — Раскрывают ли они весь свой потенциал? Они очень далеки от этого».