«Каро.Арт» и Французский институт покажут боевик «Чужак» от режиссера «Банд Лондона»

«Каро.Арт» и Французский институт устроят спецпоказ остросюжетного боевика «Чужак», рассказали «Афише Daily» организаторы. Картину можно будет увидеть 11 июля в 20:00 в кинотеатре «Октябрь».
Просмотр состоится в рамках фестиваля «Французские премьеры», где зрители могут увидеть избранные французские фильмы, участников Каннского кинофестиваля и Берлинале на языке оригинала с русскими субтитрами. Он завершится 13 июля.
«Судьба никогда не щадила Сэма: когда‑то он был профессиональным боксером, загремевшим в тюрьму. Затем ему пришлось бежать в Таиланд, где он стал Фарангом — прибывшим издалека изгоем. Но даже здесь у него не получилось вести тихую жизнь… Его кулаки жаждут крови, а сердце мести. Его запомнят как чужака, который навел страх на весь преступный мир Бангкока», — говорится в синопсисе.
Режиссером «Чужака» стал Ксавье Жанс. Он известен российским зрителям по криминальному сериалу «Банды Лондона», сай-фай хоррору «Атлантида» и комедии «Мальчишник в Европе».
Главные роли в фильме сыграли Нассим Си Ахмед («Джулия»), Лорин Нунэ («Стыд Франция») и Оливье Гурме («Горизонт в огне») В общем прокате фильм появится 27 июля.