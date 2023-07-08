«Каро.Арт» и Французский институт покажут боевик «Чужак» от режиссера «Банд Лондона»

«Судьба никогда не щадила Сэма: когда‑то он был профессиональным боксером, загремевшим в тюрьму. Затем ему пришлось бежать в Таиланд, где он стал Фарангом — прибывшим издалека изгоем. Но даже здесь у него не получилось вести тихую жизнь… Его кулаки жаждут крови, а сердце мести. Его запомнят как чужака, который навел страх на весь преступный мир Бангкока», — говорится в синопсисе.