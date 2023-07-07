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Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков перешел в пляжный футбол

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:29

Российский футболист Денис Глушаков, в разные годы выступавший капитаном клубов «Локомотив» и «Спартак», начнет выступать в пляжном футболе. Об этом сообщили на сайте Федерации пляжного футбола России.

Глушаков официально перешел в новую дисциплину. Теперь он будет играть за московскую команду «Строгино». Футболист будет выступать под номером 88.

Денис Глушаков родился в 1987 году в Ростовской области. В детстве он занимался в ДЮСШ Миллерово, а затем в ДЮСШ ПФК ЦСКА. С 1999 по 2005 год футболист играл за клуб «Ника».

Затем Глушакова пригласили в дубль московского «Локомотива», а позднее — и в основную команду. В 2012 году игрок стал капитаном команды, но уже в 2013 году перешел в «Спартак».

Глушаков выступал в качестве полузащитника. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России. Кроме того, Глушаков был участником Чемпионата мира по футболу 2014, а также Чемпионатов Европы 2012 и 2016 года.

В 2019 году «Спартак» расторг контракт с Глушаковым, после чего футболист играл за «Ахмат» и «Химки». В феврале 2023 года он перешел в нижегородский клуб «Пари НН».

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