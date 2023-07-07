В Петербурге зафиксировали заметный рост заболеваний менингококковой инфекцией

«Вакцинация — единственный эффективный способ защитить ребенка от менингококковой инфекции и ее осложнений. Прививка от менингококковой инфекции не входит в перечень обязательных, тем нем менее, ее рекомендуется делать в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и в рамках региональных календарей профилактических прививок», — отметили в ведомстве.