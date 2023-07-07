В Петербурге зафиксировали заметный рост заболеваний менингококковой инфекцией

В Петербурге зафиксировали серьезный рост заболеваемости менингококковой инфекцией в 2023 году. Об этом стало известно из статистики, опубликованной Роспотребнадзором.
Согласно этим данным, за последние полгода в городе зафиксировали 17 случаев заражения — столько же, сколько за весь 2022 год, и почти вдвое больше, чем в 2021 году.
Среди заболевших оказалось трое детей в возрасте до 17 лет. Один человек скончался после инфицирования менингококком. Был ли он несовершеннолетним или взрослым, не уточняется.
«Вакцинация — единственный эффективный способ защитить ребенка от менингококковой инфекции и ее осложнений. Прививка от менингококковой инфекции не входит в перечень обязательных, тем нем менее, ее рекомендуется делать в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и в рамках региональных календарей профилактических прививок», — отметили в ведомстве.
Там также добавили, что вакцина от менингококковой инфекции безопасна, поскольку «она не содержит живых бактерий и не может вызвать» болезнь.