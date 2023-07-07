Йеннифэр или Трисс: тиктокерша объяснила, как выбрать мужа по его прохождению «Ведьмака 3»

В сети завирусился ролик, в котором девушка объясняет, что может сказать о парне его романтический выбор в «Ведьмаке 3». Ее ролик увидели сотни тысяч человек, и он вызвал споры среди поклонников игр и книг.
Оригинальный тикток записала ведущая шоу «Свободное отношение» Лиза Кузнецова 4 июля. В нем она говорит, что характеристика мужчины по «Ведьмаку» позволяет определить его психологический возраст и готовность к серьезным отношениям, а также работает лучше, чем таро и гороскопы.
В видеоигре можно сделать романтический выбор между двумя девушками: чародейкой Йеннифэр и целительницей Трисс. По мнению Кузнецовой, поклонники Йеннифэр эмоционально незрелы и не готовы к отношениям, ведь ждут от них эмоциональных «качелей» и ссор, но совсем не понимают важность доверия и стабильности.
Трисс, по ее словам, любящая и заботливая, к ней хочется возвращаться домой и жить вместе без скандалов. Это выбор зрелых мужчин, считает девушка.
«Там есть ещё возможность вообще никого не выбирать, но я это комментировать не буду. Это, конечно, немножко шутка, но в ней больше смысла, чем в гороскопах», — заканчивается ее видео.
Выбор Йеннифэр и Трисс остается предметом споров поклонников поклонников видеоигры с самого релиза в 2015 году. Проект собрал множество наград, а Netflix снял три сезона успешного сериала по книгам Анджея Сапковского, на котором тот был основан.
В произведениях Сапковского Геральт и Йеннифэр были любящей парой, хотя у ведьмака ранее и завязывались отношения с Трисс. Когда Генри Кавилла, исполнителя роли Геральта в сериале, попросили сделать выбор между чародейками, он также согласился с каноном.
Поклонники игры в соцсетях разделились во мнении, справедлива ли оценка Кузнецовой. Они справедливо ссылаются на книги Сапковского, где персонажи показаны сложнее и с другой стороны, нежели в игре, предлагают другие варианты партнеров и напоминают, что вообще-то сам Геральт не очень зрелый семейный партнер.
Сама авторка ролика в телеграме удивилась виральности и реакции на свое мнение. Она подчеркнула, что прежде всего хотела посмеяться над таро и гороскопами, но этого почти никто не понял.
Также она обратила внимание, что хотела высказаться только о сюжете «Ведьмака 3», который отличается от книг и показывает Йеннифер показывают как психологически нестабильную и ревнивую, а Трисс — спокойной, уравновешенной, любящей и заботливой.
«Если у фанатов Йен, у которых после ролика упало забрало, есть вопросы, то пусть они будут обращены не ко мне, а к сценаристам», — отметила Кузнецова.