В Екатеринбурге девушку не пустили в аквапарк «Лимпопо» из‑за буркини — купального костюма для мусульманок, полностью закрывающего тело. Об этом сообщило издание E1.
Женщина обратилась к администратору парка по телефону, чтобы уточнить, не станет ли проблемой буркини. В ответ ей заявили, что «полностью покрытым быть нельзя» якобы из‑за техники безопасности.
«Я спросила, в чем это заключается, она ответила, что по их правилам люди должны быть только в купальниках, потому что это определенная ткань. Но буркини — это тоже для купания», — рассказала не попавшая в аквапарк девушка.
Она добавила, что пыталась объяснить администратору, что Россия — многонациональная страна. Также клиентка спросила, какое отношение имеет религия к походу в аквапарк.
«Меня перебили и сказали, что в буркини сюда приходить не стоит. Грубости не было. Если все дело только в технике безопасности, то жизнь важнее, конечно. Но я считаю, что это незаконно», — добавила девушка.
В аквапарке пояснили, что действительно не разрешили клиентке прийти в буркини из‑за опасений, что ткань купальника «за что‑то зацепится». Также там сослались на «санитарные нормы»: по словам представителей парка, инструкторы не смогут увидеть, есть ли у человека какие‑либо заболевания кожи или раны.
Если бы девушка вышла в аквазону в буркини, ее попросили бы выйти и вернули бы деньги за билет, добавили в «Лимпопо». Также ей предложили бы переодеться в купальник и носить выданный в парке халат, чтобы закрыть тело.
В правилах аквапарка на сайте не указан запрет на ношение буркини, заметили в E1. В самом парке на стенде отмечено, что там нельзя находиться не в купальной одежде или в несоответствующей (белье, шортах, легинсах и др.).