WSJ: SpaceX Илона Маска стала монополистом по коммерческим запускам космических кораблей

В 2023 году корпорация Илона Маска рассчитывает увеличить количество запусков до 100. Также SpaceX начинает повышать цены на свои услуги — в частности, выведение на орбиту килограмма полезной нагрузки стоит 6500 долларов (против 5000 два года назад).