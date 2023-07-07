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WSJ: SpaceX Илона Маска стала монополистом по коммерческим запускам космических кораблей

Виктория Шанина
Сегодня в 17:47

В 2022 году космическая корпорация Илона Маска SpaceX провела запуск 61 ракеты, 27 из которых — для сторонних клиентов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным журнала, де-факто SpaceX стала монополистом на рынке коммерческих запусков ракет. Компания отправляет на МКС астронавтов НАСА, запускает различные типы спутников, в том числе для сети Starlink, и «доминирует по всем параметрам конкуренции».

Для сравнения: ближайший конкурент SpaceX — американо-новозеландская компания Rocket Lab. За прошедший год она провела всего девять запусков для сторонних клиентов — в три раза меньше, чем компания Маска.

WSJ отмечает, что своим успехом SpaceX обязана антироссийским санкциям. Многие западные заказчики больше не могут использовать российские ракеты «Союз».

Кроме того, у компании есть «проверенный парк многоразовых ракет», которые превосходят ракеты конкурентов по скорости и стоимости.

В 2023 году корпорация Илона Маска рассчитывает увеличить количество запусков до 100. Также SpaceX начинает повышать цены на свои услуги — в частности, выведение на орбиту килограмма полезной нагрузки стоит 6500 долларов (против 5000 два года назад).

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