WSJ: SpaceX Илона Маска стала монополистом по коммерческим запускам космических кораблей

По данным журнала, де-факто SpaceX стала монополистом на рынке коммерческих запусков ракет. Компания отправляет на МКС астронавтов НАСА, запускает различные типы спутников, в том числе для сети Starlink, и «доминирует по всем параметрам конкуренции».
Для сравнения: ближайший конкурент SpaceX — американо-новозеландская компания Rocket Lab. За прошедший год она провела всего девять запусков для сторонних клиентов — в три раза меньше, чем компания Маска.
WSJ отмечает, что своим успехом SpaceX обязана антироссийским санкциям. Многие западные заказчики больше не могут использовать российские ракеты «Союз».
Кроме того, у компании есть «проверенный парк многоразовых ракет», которые превосходят ракеты конкурентов по скорости и стоимости.
В 2023 году корпорация Илона Маска рассчитывает увеличить количество запусков до 100. Также SpaceX начинает повышать цены на свои услуги — в частности, выведение на орбиту килограмма полезной нагрузки стоит 6500 долларов (против 5000 два года назад).