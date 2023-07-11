Okko представил документальный фильм «Киты: Стражи планеты» с озвучкой Сергея Бурунова

«В центре сюжета — выбросившийся на берег океана горбатый кит. За спасение громадного животного тут же берется большая группа энтузиастов. Совместными силами они пытаются не дать млекопитающему погибнуть, а заодно как можно быстрее найти способ вернуть его обратно в океан», — гласит пресс-релиз. Прокатчиком фильма в России выступила компания Russian World Vision.