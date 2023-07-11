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Okko представил документальный фильм «Киты: Стражи планеты» с озвучкой Сергея Бурунова

Максим Саблин
Сегодня в 14:56

В онлайн-кинотеатре Okko состоялся эксклюзивный релиз документального фильма французского режиссера Жан-Альбера Льевра «Киты: Стражи планеты». Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

«В центре сюжета — выбросившийся на берег океана горбатый кит. За спасение громадного животного тут же берется большая группа энтузиастов. Совместными силами они пытаются не дать млекопитающему погибнуть, а заодно как можно быстрее найти способ вернуть его обратно в океан», — гласит пресс-релиз. Прокатчиком фильма в России выступила компания Russian World Vision.

«Французский режиссер Жан-Альбер Льевр берет частную историю кита в качестве рамки для рассказа о его сородичах, их повадках и удивительных способностях. Иллюстрируя рассказ удивительными кадрами подводной жизни, снятыми по всему миру, Льевр вовлекает зрителя в невероятное аудиовизуальное путешествие», — продолжается сообщение.

Съемки картины прошли в Гренландии, Мексике, Аргентине, Полинезии, Бретани, Средиземном море, Нормандии, ЮАР, Австралии, Тонге, на Камчатке, в Антарктике, Норвегии и на Гавайях.

По задумке постановщика, закадровый голос принадлежит китам и они от первого лица рассказывают о себе, объясняют представители Okko. Для русскоязычных зрителей фильм озвучил актер Сергей Бурунов.

«Завораживающий и эклектичный саундтрек фильма составлен из уже существовавших композиций самых разных жанров — от изящного джаза до энергичного синти-попа, рока, хип-хопа, рэпа и авторской песни. Среди них можно найти работу известного исландского кинокомпозитора Йоханна Йоханнссона, создавшего музыку для большинства картин Дени Вильнева, или трек с последнего альбома легендарного канадского музыканта Леонарда Коэна», — заканчивается пресс-релиз.

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