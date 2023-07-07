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В ДК «Рассвет» пройдет книжный фестиваль от издательства Individuum

Семён Гудошников
Сегодня в 17:29

Издательство Individuum проведет 15 июля в московском ДК «Рассвет» шестичасовой фестиваль «Однажды в Индивидууме: дети, жабы и рабы», приуроченный к юбилею импринта. Об этом «Афише Daily» рассказали представители издательства.

В программе — встречи с авторами книг: Дмитрием Хаустовым («Берроуз, который взорвался. Бит-поколение, постмодернизм, киберпанк и другие осколки»), Кристиной Сандаловой («Звонок для родителя. Как дать ребенку качественное образование вне школьных стен»), Катей Колпинец («Формула грез. Как соцсети создают наши мечты») и Миланой Логуновой («Факт. Как я училась полиамории, снималась в порно и завела раба»).

На фесте пройдет серия тематических воркшопов, большая книжная распродажа и концерт группы «Кобыла и трупоглазые жабы» (известной своей абсурдистской лирикой). Начало в 14.00, вход бесплатный, по регистрации.

Individuum — независимое книжное издательство из Москвы, специализирующееся на приключенческом нон-фикшене и визионерских художественных произведениях.

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Дмитрий Хаустов
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