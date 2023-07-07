В ДК «Рассвет» пройдет книжный фестиваль от издательства Individuum

В программе — встречи с авторами книг: Дмитрием Хаустовым («Берроуз, который взорвался. Бит-поколение, постмодернизм, киберпанк и другие осколки»), Кристиной Сандаловой («Звонок для родителя. Как дать ребенку качественное образование вне школьных стен»), Катей Колпинец («Формула грез. Как соцсети создают наши мечты») и Миланой Логуновой («Факт. Как я училась полиамории, снималась в порно и завела раба»).