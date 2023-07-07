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НАСА на год заперло четырех человек в модели марсианской базы

Семён Гудошников
Сегодня в 16:29

НАСА запустило эксперимент CHAPEA по имитации жизни в обитаемых базах на Марсе. 10 дней назад агентство заперло в макете базы четырех человек, которые будут там жить и работать в течение года, сообщается на сайте НАСА.

В эксперименте участвуют медик, инженер и два биолога. Весь год они будут общаться с операторами управления полета и получать от них задания, аналогичные тем, что ждут настоящих астронавтов. Для реалистичности во время общения будет 22-минутная задержка связи — такая же, как между Землей и Красной планетой.

Пока члены экипажа будут выполнять свои обязанности, исследователи НАСА будут следить за ними. Эксперимент поможет понять, как лучше планировать миссии на Марс и проектировать марсианские базы — от обслуживания оборудования до расстановки мебели и режима питания.

Модель марсианской базы, в которой проходит эксперимент, была распечатана на 3D-принтере. Она включает четыре отдельных спальных помещения общей площадью 158 квадратных метров и прилегающую территорию площадью 111 квадратных метров, которую используют для имитации выхода в открытый космос.

В макете базы есть туалет и душевая, открытая кухня и прачечная, помещение для фитнеса, зона отдыха с мебелью и рабочая зона со столом и стеллажами для оборудования.

Это не первый подобный эксперимент НАСА. В 2017 году шесть человек — астробиолог, биомедик и четыре инженера — прожили восемь месяцев в условиях, максимально напоминающих жизнь на космической станции.

Точных планов по запуску людей на Марс нет ни у НАСА, ни у других космических агентств и компаний. В 2014 году НАСА говорило, что собирается отправить пилотируемую миссию к Красной планете в 30-х годах текущего века, но, кажется, от этих планов решили отказаться. Недавно глава агентства спрогнозировал высадку на Марсе в 2040 году. В 2016 году глава SpaceX Илон Маск надеялся отправить к Марсу миссию с экипажем уже в 2024 году, но в прошлом марте заявил, что теперь рассматривает как самую раннюю дату 2029 год.

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