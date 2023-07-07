НАСА на год заперло четырех человек в модели марсианской базы

Точных планов по запуску людей на Марс нет ни у НАСА, ни у других космических агентств и компаний. В 2014 году НАСА говорило, что собирается отправить пилотируемую миссию к Красной планете в 30-х годах текущего века, но, кажется, от этих планов решили отказаться. Недавно глава агентства спрогнозировал высадку на Марсе в 2040 году. В 2016 году глава SpaceX Илон Маск надеялся отправить к Марсу миссию с экипажем уже в 2024 году, но в прошлом марте заявил, что теперь рассматривает как самую раннюю дату 2029 год.