Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» Human Rights House Foundation

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательными на территории Российской Федерации деятельности международной организации Human Rights House Foundation (HRHF, „Фонд Дом Прав Человека“), Норвегия, а также входящих в созданную HRHF международную сеть так называемых Домов прав человека (иностранные неправительственные организации)», — говорится в сообщении.