Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» Human Rights House Foundation

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ норвежской организации Human Rights House Foundation (HRHF, «Фонд Дом Прав Человека») и входящие в нее иностранные НПО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательными на территории Российской Федерации деятельности международной организации Human Rights House Foundation (HRHF, „Фонд Дом Прав Человека“), Норвегия, а также входящих в созданную HRHF международную сеть так называемых Домов прав человека (иностранные неправительственные организации)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также нежелательными признаны ее дочерние организации The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House («Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова»), Литва; Educational Human Rights House Chernihiv («Образовательный дом прав человека Чернигов»), Украина; Human Rights House Tbilisi («Дом прав человека Тбилиси»), Грузия; Human Rights House Crimea («Дом прав человека Крым»), Украина; Human Rights House Yerevan («Дом прав человека Ереван»), Армения.
По информации Генпрокуратуры, фонд позиционирует себя как независимая международная некоммерческая правозащитная организация, при этом его донорами и партнерами являются Европейский союз, внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии.
Деятельность HRHF и перечисленных национальных домов прав человека направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем, уточняется в релизе.
«С начала СВО занимаются дискредитацией внешней политики РФ и Вооруженных сил России. Провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене», — уточняется в сообщении.