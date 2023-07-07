В сети умиляются ролику Джеки Чана с дочерью. Вот только на видео актриса

В сети стал распространяться ролик, в котором Джеки Чан и молодая девушка пересматривают кадры, на которых актер выполняет различные сложные трюки: перепрыгивает с одного небоскреба на другой, цепляется за шасси вертолета, с помощью зонта-трости вскарабкивается на автобус на полной скорости, выпадает со второго этажа. В конце записи оба начинают плакать, поначалу пытаясь скрывать свои слезы. В твиттер-аккаунте @Tegadeyforyo это видео появилось с подписью «Джеки Чан и его дочь плачут во время просмотра некоторых сцен из его старых фильмов — это самое полезное, что вы сегодня увидите. Спасибо за нашу детскую легенду». Запись набрала более 427 тысяч отметок «Нравится». Комментаторы признавались, что видео довело их до слез, и благодарили актера, который подарил им яркие детские воспоминания.