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Охрана баскетболиста Виктора Вембаньяма избила Бритни Спирс после ее попытки сделать фото

Виктория Шанина
Сегодня в 13:22

Телохранители французского баскетболиста Виктора Вембаньяма ударили американскую певицу Бритни Спирс, когда она узнала спортсмена и попыталась сделать с ним фото. Дело расследует полиция Лас-Вегаса, пишет портал TMZ.

Позиция Бритни Спирс

В своем инстаграме* Бритни Спирс пишет, что узнала Вембаньяма в вестибюле отеля, когда направлялась на ужин. Спустя некоторое время она отправилась в другую гостиницу и снова увидела там баскетболиста, после чего все-таки решила подойти к нему и поздравить с успехом.

В тот момент было очень шумно, поэтому певица похлопала его по плечу, чтобы привлечь внимание. Охранники тут же ударили ее по лицу, «не оглядываясь, на глазах у толпы», чуть не сбив с ног артистку.

«Я видела заявление спортсмена, где он говорит, что я схватила его сзади. Но я просто похлопала его по плечу», — отмечает Спирс.

Она добавила: «Меня постоянно окружают люди. Как минимум в ту ночь. Около меня была группа не менее чем из 20 фанатов. И моя служба безопасности не напала ни на одного из них».

«Этой историей очень стыдно делиться с миром, но она уже здесь. Тем не менее, я считаю важным рассказать эту историю, призвать людей быть примером для других и относиться ко всем с уважением. Физического насилия и так слишком много в этом мире»
Бритни Спирс

Бритни Спирс добавила, что не впервые сталкивается с травматическими переживаниями, и в ту ночь она получила очередную их порцию. «Я не была готова к такому», — пишет певица.

Она добавила, что все еще ждет публичных извинений от игрока, его службы безопасности или начальства телохранителей. А еще поблагодарила фанатов за любовь, а полицию Лас-Вегаса и детективов — за поддержку.

Позиция Виктора Вембаньяма

В комментарии телеканалу SkyNews звезда НБА сказал, что ничего не видел и не успел понять, что произошло. По его словам, он стоял в холле отеля, и там было много людей, которые звали его. Из‑за этого начала образовываться толпа, и он не мог остановиться.

«Я не видел, что произошло, потому что я шел прямо. [Охранники] нам сказали не останавливаться», — сказал баскетболист.

Других заявлений со стороны Вембаньяма, а также его службы безопасности не поступало.

Расследование

Источники TMZ в правоохранительных органах заявляют, что ударившего Бритни Спирс охранника зовут Дэмиэн Смит — он директор по безопасности баскетбольного клуба «Сан-Антонио Сперс», за который выступает Вембаньям. Сперва было заведено лишь административное дело, поскольку расследование показало, что Смит не собирался навредить Спирс, а просто защищал спортсмена.

7 июля полиция Лас-Вегаса встретится с Бритни Спирс, чтобы лично обсудить инцидент. Правоохранители уже изучили записи с камер видеонаблюдения. Некоторые собеседники TMZ говорят, якобы на них видно, как Дэмиэн Смит резко убирает руку певицы с плеча баскетболиста, после чего рука самой Бритни Спирс ударяет ее по лицу.

Спустя некоторое время дело переквалифицировали в уголовное, и правоохранители относятся к нему с «такой же серьезностью, как к сердечному приступу», пишет TMZ. Однако это еще не означает, что кому‑либо будут предъявлены уголовные обвинения.

Официальных заявлений от полиции Лас-Вегаса пока не было.

*Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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