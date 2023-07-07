Подмосковная прокуратура проверяет компанию Mars на финансирование СБУ и неуплату налогов

Прокуратура Подмосковья проверяет американскую компанию Mars на финансирование украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Прокуратура также проверит, соответствуют ли уплаченные компанией налоги ее доходам.
Жалобу на Mars в правоохранительные органы написал активист Виталий Бородин, глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», известный доносами на российских артистов, СМИ и общественных деятелей.
По словам Бородина, компания зарабатывает в России миллиарды, спонсирует Украину и, возможно, СБУ, прикрываясь гуманитарными целями.
Mars — крупный производитель продуктов питания и кормов для животных. Ему принадлежат бренды Bounty, Milky Way, Twix, M&M’s, Skittles, Orbit, Wrigley’s, Pedigree, Royal Canin и Sheba.
После начала российской военной операции на Украине Mars заявила о сокращении своей деятельности в России. Она отказалась от экспорта и импорта своей продукции в страну, приостановила в РФ рекламные кампании. Кроме того, Mars оказывает поддержку мирным жителям и их питомцам на Украине — в мае 2023 года производитель отчитался о переводе 13,5 млн долларов на соответствующие цели.