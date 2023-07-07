Подмосковная прокуратура проверяет компанию Mars на финансирование СБУ и неуплату налогов

После начала российской военной операции на Украине Mars заявила о сокращении своей деятельности в России. Она отказалась от экспорта и импорта своей продукции в страну, приостановила в РФ рекламные кампании. Кроме того, Mars оказывает поддержку мирным жителям и их питомцам на Украине — в мае 2023 года производитель отчитался о переводе 13,5 млн долларов на соответствующие цели.