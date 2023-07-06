Кая Скоделарио снимется в сериале Netflix о гонщике Формулы-1

«Будучи наполовину бразильянкой, я всегда мечтал поработать над бразильским проектом. Для меня честь участвовать в проекте, который рассказывает историю Айртона, настоящего национального героя, который так много значит для народа Бразилии и всего мира», — сказала Скоделарию.