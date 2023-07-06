Кая Скоделарио снимется в сериале Netflix о гонщике Формулы-1

Британская актриса Кая Скоделарио, известная по сериалам «Молокососы» и «Цепляясь за лед», снимется в мини-сериале о бразильском автогонщике Формулы-1 Айртоне Сенне. Об этом сообщил Collider.
Скоделарио исполнит одну из основных ролей в шоу. Какую именно, авторы проекта пока не раскрывают. Помимо Скоделарио, в сериале сыграет бразильский актер Габриэль Леоне — ему достанется роль Сенны.
Проект расскажет о том, как Сенна стал феноменом в Бразилии и в мире Формулы-1 в начале 90-х. Влияние гонщика распространилось далеко за пределы гоночных трасс, Сенна также стал известны благотворителем.
В Бразилии Сенна стал национальным героем. Однако в 1994 году гонщик разбился во время Гран-при Сан-Марино. Ему было 34 года.
«Будучи наполовину бразильянкой, я всегда мечтал поработать над бразильским проектом. Для меня честь участвовать в проекте, который рассказывает историю Айртона, настоящего национального героя, который так много значит для народа Бразилии и всего мира», — сказала Скоделарию.